Çorum FK yarı finalde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi U15 çeyrek final maçında Çorum FK ile Sarıyer Kırşehir’de karşı karşıya geldi. Saat 15.00’de Ahi Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının henüz başında Mert ile 1-0 öne geçen Çorum FK’nın gençleri, golden 2 dakika sonra Mustafa ile farkı 2’e çıkardı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir futbol ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar 49.dakikada Mert ile bir gol daha bularak maçta 3-0 öne geçen taraf oldu. Kalan dakikada skoru korumak isteyen Çorum FK 66.dakikada Efe Can’ın attığı gole engel olamayınca maçı 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kırmızı-Siyahlıların rakibi bugün TFF yetkilileri tarafından çekilecek kuranın ardından belli olacak.

ÇORUM FK:3

SARIYER:1

SAHA: Kırşehir Ahi.

HAKEMLER: Osman Köksaldı, Abdurrahman Atabay, Murat Yağlı.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U15: Erkem, Burak Berke, Taha, Burak Kılıçoğlu, Ömer Faruk, Ahmet Said, M.Enes, H.Efe, Berat, Mustafa, Mert, Baran, M.Kaan, Arif, Furkan, Emre, Bahri, M.Emin, Berat.

SARIYER U15: Merthan, Y.Kerem, Ahmetcan, Çetin, Osman, Muharrem, M.Efe, Aras, Sezai, İsmail, Burak, Yağız, Yasin, Y.Kaan, Yusuf, Celalettin, Ömer, Onur, Efe Can.

GOLLER: Dk.38 ve 49 (penaltıdan) Mert, Dk.40 Mustafa (Çorum FK), Dk.66 Efe Can (Sarıyer)



(Rıfat KARA)