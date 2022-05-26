Çorum FK, ünlü Spor Hukuku Avukatı Ersin Hamarat ile anlaştı
Çorum FK’nın yeni Başkanı Oğuzhan Yalçın, CAS Avukatı Ersin Hamarat ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa’nın yanı sıra, birçok Süper Lig futbolcusunun avukatlığını yapan İstanbul Barosu avukatı Ersin Hamarat’ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili konularda yetkili olacağını belirten Oğuzhan Yalçın, “Yeni sezonda, spor hukuku ve iş mahkemesi gibi konularda yetkili olacak iki avukatla çalışacağız. Spor hukuku ile ilgili olarak Ersin Hamarat ile anlaşmaya vardık. Ersin Bey, artık Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki spor hukuku avukatımız oldu.
Bir de, Kulüple ilgili olarak, Çorum’daki işleri takip edecek bir avukatla anlaşacağız. Bunanla ilgili görüşmelerim devam ediyor. Birkaç güne netleşeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Yalçın, A takım ve altyapı oyuncularına İngilizce dil eğitimi vermek üzere, bir yabancı dil merkezi ile görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
(Hüseyin AŞKIN)
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