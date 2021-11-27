Çorum FK Trabzon’dan 1 puanla dönüyor: 1-1

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 15.hafta maçında bugün Hekimoğlu Trabzon’a konuk oldu.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle biterken, ikinci yarıya etkili başlayan Hekimoğlu Trabzon, 66.dakikada Mustafa Ethem’in şutunda kaleci Hasan Hüseyin’den dönen topu Hakan Yavuz’un ağlara göndermesi üzerine 1-0 öne geçti.

Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamayan Çorum FK, 69.dakikada Batuhan’ın düşürülmesi üzerine penaltı kazandı. Atışı kullanan Batuhan, kaleci ile topu ayrı ayrı köşelere göndererek beraberliği sağladı.

Son dakikaları büyük heyecana sahne olan Çorum FK, 90+3.dakikada İsmet’in çift sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. 36.dakikada gördüğü sarı kartla da Hasan cezalı duruma düştü.

Çorum FK, 90+7’de Halil İbrahim’le önemli bir fırsattan yararlanamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Üst üste dört galibiyetten sonra, üst üste dördüncü beraberliğini alan Çorum FK bu sonucun ardından puanını 28’e, Hekimoğlu Trabzon ise 33’e yükseltti.

(Hüseyin AŞKIN)

