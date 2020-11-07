Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir; “İstikrar sağlamalıyız”
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında sahasında Eyüpspor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek 4.Tur’a yükselen Çorum FK’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.
Spor 07.11.2020, 00:15
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Çorum FK’nın başında çıktığı ilk maçında gol yemeden galip gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden deneyimli teknik adam, “Kısa bir süre de olsa çalışmalarımızın karşılığını kısmen almış olduğumuzu görmek bizim için önemliydi. Yolumuz uzun ve zorlu, sakatlarımızın çok olması işimizi zorlaştırsa da elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip hedefimize doğru ilerlemek istiyoruz. Bir galibiyette herşey bitmiyor, bizim için en önemli unsur istikrar. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Oyuncularımın her birinin ayağına sağlık” dedi.
(Spor Servisi)
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