Çorum FK öne geçtiği 13 maçın sadece 9’unda galip gelebildi

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce oynadığı 18 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 36 puan topladı. Kırmızı-Siyahlılar, bu maçların 13’ünde skor üstünlüğü yakalarken, 13 kez de yenik duruma düştüler. 2 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDAN 9’UNU KAZANDI

Çorum Futbol Kulübü, 28 karşılaşmada 11 galibiyet alırken, 1922 Konyaspor (1-0), Sancaktepe (1-0), Şanlıurfaspor (2-0) ve Sarıyer (2-0) maçlarını gol yemeden kazandı. Kırmızı-Siyahlılar, İnegölspor (2-1), Hacettepespor (3-1), Afyonspor (4-2), Zonguldak Kömürspor (2-1), Başkent Akademi Futbol Kulübü (3-2), Samsunspor (2-1) ve Gümüşhanespor (4-1) maçlarında ise kalelerinde gol görmelerine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldılar.

YENİK DURUMDAN İKİ GALİBİYET

Çorum Futbol Kulübü, bu maçlardan sadece Zonguldak Kömürspor ve Başkent Akademi Futbol Kulübü karşısında yenik duruma düşmesine rağmen skoru lehine çevirip sahadan galibiyetle ayrılabildi.

Sezonun ikinci yarısında Çorum’da oynanan ve 2-2 biten Zonguldak Kömürspor maçı, Çorum Futbol Kulübü’nün öne geçip berabere biten tek maçı olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ MAÇTA GALİBİYETİ KORUYAMADI

Çorum Futbol Kulübü, üç maçta da öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Kırmızı-Siyahlılar, Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçmelerine rağmen sahadan 3-2 yenik ayrılırken, ikinci yarıda ise İnegölspor’a 3-1, Başkent Akademi’ye de 2-1 yenildiler. Kırmızı-Siyahlılar bu iki maçta da 1-0 öne geçmişlerdi.

11 MAÇTA SKORU ÇEVİREMEDİ

Tarsus İdmanyurdu ve Hekimoğlu Trabzon’la 0-0 olmak üzere golsüz iki beraberliği bulunan Çorum Futbol Kulübü, Gümüşhanespor (0-1), Pendikspor (0-2), Hekimoğlu Trabzon (1-2), Manisa FK (0-2), Kırklarelispor (0-2), 1922 Konyaspor (0-1), Sancaktepe (0-2), Pendikspor (2-3), Hacettepespor (1-2), Tarsus İdmanyurdu (0-3) ve Afyonspor (0-3) maçlarında ise yenik duruma düştü ancak skoru lehine çeviremeyip sahadan puansız ayrıldı.

(Hüseyin AŞKIN)