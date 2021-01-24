Çorum FK lidere bileniyor
Çorum Futbol Kulübü Çarşamba günü oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını hafta sonu yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 24.01.2021, 21:34
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Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma ve düz koşuların ardından çabukluk ve kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar dar alanda pas ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. Pazar günü ise Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana tedavisi için Ankara’ya giden Mehmet Sedef katılmadı. Diğer futbolcuların hazır olduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Manisa maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.
(Spor Servisi)
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