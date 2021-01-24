Çorum FK lidere bileniyor

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı’nda gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma ve düz koşuların ardından çabukluk ve kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar dar alanda pas ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. Pazar günü ise Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana tedavisi için Ankara’ya giden Mehmet Sedef katılmadı. Diğer futbolcuların hazır olduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Manisa maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

(Spor Servisi)