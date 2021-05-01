Çorum FK ile Gümüşhanespor daha önce 5 kez karşılaştı

Çorum FK, yarın 37.hafta maçında konuk olacağı Gümüşhanespor’la tarihinde 6.kez karşılaşacak. Geride kalan 5 maçta iki takımın da ikişer galibiyeti bulunuyor.

2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü Gümüşhanespor’la ilk kez 2012-2013 sezonunun 5.haftasında deplasmanda karşılaştı. 7 Ekim 2012’de oynanan maçı evsahibi ekip 42.dakikada Koray Sönmez’in attığı golle 1-0 kazandı.

22.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti. 17 Şubat 2013’te Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Çorum Futbol Kulübü’nün golünü 72.dakikada Mehmet Keleş atarken, Gümüşhanespor’un beraberlik golü 90+3.dakikada, Ali Kireş’ten geldi.

Geçen sezon da aynı grupta rakip olan iki takım arasında 3.haftada Çorum’da oynanan maçı Gümüşhanespor Mert Çakar’ın 56.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

20.haftada Gümüşhane’de oynanan maçta ise gülen taraf 4-1’lik skorla Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı-siyahlılar, Gümüşhanespor karşısında ilk galibiyeti getiren golleri 7.dakikada Volkan Akyıldız, 24.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir, 27.dakikada Mete Yıldız ve 64.dakikada Kıvanç Kaya attı. 26 Ocak 2020’de oynanan maçta evsahibi ekibin tek golü 18.dakikada Murat Kayalı’dan geldi.

Bu sezonun 18.haftasında Çorum’da oynanan maçı da Çorum FK 4-0 kazandı. 30 Aralık’ta oynanan maçta Çorum FK’nın gollerini 40,45 ve 45+1.dakikalarda Sinan Kurumuş, 85.dakikada da Umut Kaya attı.

(Spor Servisi)

