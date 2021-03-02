Çorum FK, ikinci yarının en az gol atan ve en az yiyen takımlarından

Sezonun ikinci yarısının geride kalan 6 haftalık periyodunun en golcü takımı 16 golle Hekimoğlu Trabzon olurken, Sancaktepe FK 6 karşılaşmada da gol atamayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Lider Manisa FK 1 golle grubun en az gol yiyen takımı olurken, yine Sancaktepe FK 13 golle kalesinde en çok gol gören takım durumunda. Çorum FK, oynadığı 5 maçta attığı 3 golle en az gol atan 3 takımından biri, yediği 2 golle de en az gol yiyen 2 takımından biri olarak dikkat çekiyor.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, ikinci yarının geride kalan 6 haftasında oynadığı 5 maçta sadece 3 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, ikinci yarı itibariyle grubun en az gol atan 3 takımından, yediği 2 golle de en az gol yiyen 2 takımından biri olarak dikkat çekiyor.

EN GÜLCÜ HEKİMOĞLU TRABZON

Hekimoğlu Trabzon ikinci yarıda oynadığı 5 maçta attığı 16 golle grubun en çok gol atan takımı olurken, Ankara Demirspor ve Amed Sportif Faaliyetler 11’er golle ikinci sırayı paylaşıyor. Ergene Velimeşespor, Hacettepespor ve lider Manisa FK 9’ar golle sıralanırken, düşme hattındaki Şanlıurfaspor 8 golle ikinci yarının en golcü takımları sıralamasında üstlerde yer buldu.

Uşakspor, Kocaelispor ve Afjet Afyonspor sezonun ikinci yarısında 7’şer gol atarken, Gümüşhanespor 6, Sarıyer ve Zonguldak Kömürspor 5 gol kaydetti.

SANCAKTEPE HİÇ ATAMADI

Sezonun ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybeden Sancaktepe Futbol Kulübü, bu maçlarda hiç gol atamazken, ikinci yarının en kısır takımı olarak dikkat çekiyor.

Hiç gol atamayan Sancaktepe’den sonra Niğde Anadolu FK 1 golle ikinci yarının en az gol atan takımı, Çorum FK ise 3 golle en az gol atan ikinci takımı durumunda.

En az gol atan takımlar sıralamasında Erzincanspor, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor 4’er golle alt sıralarda yer aldılar.

EN AZ GOLÜ MANİSA, EN ÇOK GOLÜ SANCAKTEPE YEDİ

Takımların, sezonun ikinci yarısında yediği goller sıralamasında ise Çorum FK ikinci sırada yer alıyor. Manisa FK 6 maçta sadece 1 gol yerken, Çorum FK ve 24 Erzincanspor 5 karşılaşmada kalelerinde gördükleri 2’şer golle ikinci yarının en az gol yiyen takımları sıralamasında ikinci sırayı paylaşıyor.

Ankara Demirspor 6 maçta sadece 3 gol yerken, Afyonspor kalesinde 4 gol gördü. Hacettepespor ve Kocaelispor 5’er gol, Amed Sportif Faaliyetler ile Hekimoğlu Trabzon 6’şar gol yedi. Niğde Anadolu FK, Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor ikinci yarıda kalelerinde 7’şer gol görürken, Kahramanmaraşspor ve İnegölspor 9’ar gol yedi.

İkinci yarının en çok gol yiyen takımı ise 13 golle Sancaktepe FK oldu. Sancaktepe’nin ardından Uşakspor, Sarıyer, Ergene Velimeşespor ve Şanlıurfaspor 10’ar golle en çok gol yiyen takımlar oldular.

(Spor Servisi)

