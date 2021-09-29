Çorum FK hırs küpü

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden futbolculardan Muhammet Fettahoğlu, Berkay Can Değirmencioğlu, Burak Çalık katılmazken, Atakan Akkaynak ise salonda çalıştı. Umut Kaya ve Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 3’e 3, 2’e 2 taktik içeren hücum varyasyonları üzerine özel bir çalışma yaptı. Bu çalışma esnasında oyuncuların hırslı olmaları dikkat çekti. Son bölümde dar alanda pasa dayalı çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da kritik Serik Belediyespor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

