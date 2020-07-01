Çorum FK günü tek antrenmanla geçirdi

Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de gerçekleşen antrenmana kaleci Onur Tekin dışında tüm futbolcular katıldı. Gruplar halinde düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Son bölümde üç kaleli pasa dayalı taktik antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı sonlandırdı.

Çorum Futbol Kulübü’nde hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Spor Servisi)