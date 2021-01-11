Çorum FK gol oldu yağdı: 6-0

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Adem Cinek ***, Sezgin Şahbaz ***, Zafer Gayretli ***

4.HAKEM: Erdal Yılmaz

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Ahmed Furkan *, Kazım *, Ahmet Abdullah *, Semih *, Orkun *, Cemilcan *, Kaan *, Serkan *, Berke *, Doğan * (Dk.84 Yusuf Berk), Ulaş * (Dk.70 Mustafa Melih *)

YEDEKLER:-

TEKNİK DİREKTÖR:-

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin ***, Ertuğrul *** (Dk.75 Kürşat *), Mehmet Sedef ** (Dk. 52 Cengiz ***), Salih Zafer *** (Dk. 68 Talha *), Eren ***, Kerem Çağatay ***, Muhammet Fettahoğlu ** (Dk. 46 Mete **), Mikail *** (Dk. 46Tarık **), Sinan ****, Umut ***, Nafican ***

YEDEKLER: Onur Tekin, Deniz Çörtlen, Talha, Muhammed Çoban, Kürşat, Mert.

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOLLER: Dk. 12 Umut, Dk. 16 ve 72 Sinan, Dk. 39 Mikail, Dk. 66 ve 83 Cengiz

SARI KART: Talha (Çorum FK)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, dün 9.haftanın erteleme maçında konuk olduğu İstanbul ekibi Sancaktepe FK’yı 6-0 yenerek umutlarını tazelerken, sezonun da en farklı galibiyetini aldı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve teknik heyeti ile birçok futbolcusu takımdan ayrılan Sancaktepe FK karşısında baştan sona üstün bir futbol sergileyen Çorum FK, 12.dakikada kaptan Umut’la gol perdesini açarken, 16.dakikada Sinan farkı ikiye çıkarttı.

Sağanak yağmur altında oynanan maçta yağmurla birlikte Çorum FK da hızını artırdı. 39.dakikada günün başarılı isimlerinden Mikail ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Çorum Futbol Kulübü, 66.dakikada Cengiz’le farkı dördü çıkartırken, 72.dakikada Sinan Kurumuş kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti.

Maçın 83.dakikasında ceza sahası dışından harika bir gol atan Cengiz Ötkün karşılaşmanın skorunu 6-0 olarak belirledi.

Çorum Futbol Kulübü aldığı bu galibiyetle puanını 22’ye yükseltirken, Sancaktepe FK 21 puanda kaldı.

Çorum FK, 14 Ocak’ta da 10.haftanın erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 9: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Nafican’ın penaltı noktasına çıkarttığı topa zeminin de elverişsizliği nedeniyle Mikail istediği vuruşu yapamayınca önemli bir fırsat kaçtı.

DAKİKA 12 (GOL): Çorum FK golü buldu. Orta sahadan kazanılan topu sağdan taşıyan Mikail pasını ön direğe çıkarttı, Umut tamamladı: 1-0.

DAKİKA 16 (GOL): Fark ikiye çıktı. Çorum FK yine orta sahada topu kaptı. Umut bir süre sürdüğü topu ara pasta Sinan’la buluşturdu, golcü futbolcu da ceza sahası dışından plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

DAKİKA 20: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Ertuğrul ortaladı, Sinan’dan önce son anda kaleci Ahmed Furkan araya girerek önemli bir tehlikeyi önledi.

DAKİKA 29: Çorum FK atağında, yine sağdan Ertuğrul ortaladı, Sinan’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 39 (GOL): Çorum FK’nın üçüncü golü geldi. Orta sahadan gelişen atakta, Kerem Çağatay’ın pasında Umut sağdan bindiren Mikail’i gördü, topla birlikte içeri giren Mikail aşırtma bir vuruşla farkı üçe çıkarttı: 3-0.

DAKİKA 41: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Ertuğrul ortaladı, arka direkte Sinan gol vuruşunu yaptı, kaleci gole izin vermedi.

DAKİKA 43: Çorum FK dördüncü gole çok yaklaştı. Umut’un pasında sağdan Mikail ortaladı, ceza sahasında Kerem Çağatay’ın gollük vuruşunu kaleci güçlükle çıkarttı, korner.

DAKİKA 56: Sancaktepe atağında, Ahmet Abdullah’ın ceza sahası dışından şutunu kaleci H.Hüseyin direğin dibinden çıkartmayı başardı, korner.

DAKİKA 66 (GOL): Çorum FK’nın dördüncü golü geldi. Sağdan Tarık’ın ortasında Cengiz voleyle topa ağlara yolladı: 4-0.

DAKİKA 69: Sancaktepe atağında, Serkan’ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci H.Hüseyin çıkartarak rakibe gol şansı tanımadı.

DAKİKA 72 (GOL): Fark beşe çıktı. Soldan gelişen atakta, Cengiz ortaladı, Sinan kafayı vurdu: 5-0.

DAKİKA 83 (GOL): Çorum FK bir gol daha buldu. Soldan gelişen atakta, Nafican getirdiği topu Cengiz’e aktardı, Cengiz ceza yayından müthiş vurdu: 6-0.

(Spor Servisi)