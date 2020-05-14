Çorum FK “feda” diyecek

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2.ve 3.Lig maçlarının 18 Temmuz’da başlayacak olması, yeni sezon çalışmaları ve kulübün hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

18 TEMMUZ’DA DA OYNANACAĞINI SANMIYORUM

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran’da başlaması yönünde aldığı kararda değişikliğe giderek yeni tarihi 18 Temmuz olarak belirlemesiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Başkan Özcan, “Ben bu konuyla ilgili düşüncelerimi daha önce paylaşmıştım. Liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiği yönünde fikrimi beyan etmişti. Futbol Federasyonu geçen hafta liglerin 12 Haziran’da başlatma kararı aldı. Sonra yeni bir kararla 18 Temmuz olarak açıklama yaptı. 12 Haziran’a göre 18 Temmuz daha iyi. Ama, ben liglerin 18 Temmuz’da da başlayacağını sanmıyorum.

BİZ HAZIRIZ

Erzurumspor örneği ortada. Ondan fazla vaka var. Bu tarihte oynansa bile lig bittiğinde yeni sezon öncesi 10 günlük bir zaman kalıyor. Bu süreçte takımlar nasıl transfer yapacak, nasıl hazırlanacak? Bunlar hep soru işareti. Ha, olur da ligler 18 Temmuz’da başlara da biz hazırız. Çıkar oynarız.

Futbol Federasyonu ile sürekli irtibat halindeyiz. Süreci yakından takip eden biri olarak, liglerin 18 Temmuz’da oynanacağını düşünmüyorum” dedi.

BEKLENTİLERİ YÜKSELTMEYECEĞİZ

3 yıllık proje çerçevesinde hedeflerinin 1.Lig’e yükselmek olduğunu da kaydeden Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, koronavirüs salgını nedeniyle birçok kulübün ekonomik olarak zor durumda olduğuna dikkat çekti. Bu doğrultuda kendilerinin de önlerini göremediklerini ifade eden Özcan, “Bu yüzden biz de mevcut kadromuzun çok büyük bir bölünü koruyup eksik yerlere transferler yapacağız.

Çorum Futbol Kulübü isminin bulunduğu her ligde zirveye oynar. Yine oynayacağız ancak yeni sezonda beklentileri yüksek tutmayacağız. Bu yüzden mutlak şampiyonluk gibi falan söylemlerden uzak zirve mücadelesi vereceğiz” şeklinde konuştu.

3 YILLIK İMZA İSTİYORUZ

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, yeni sezon yapılanması çerçevesinde, futbolculardan ücretlerinde indirim isteyeceklerini de belirtirken, “Kadromuzun büyük bölümünü koruyacağız. Bu noktada, 3 yılık proje dahilinde tüm futbolcularımızla 3’er yıllık sözleşme yapacağız. 3 yıllık imza atmayan olursa bonservisini belirleyip yollarımızı ayıracağız. Bunun yanında, futbolcularımızdan yeni sezon için alacaklarında indirime gitmelerini isteyeceğiz” dedi.