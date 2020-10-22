Çorum FK dört köşe: 4-0

İlk yarıyı Sinan Kurumuş’un 24.dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Çorum FK, ikinci yarıda coştu. Kırmızı-siyahlılar, 59 ve 65.dakialarda Cengiz Ötkün ve 72.dakikada Sinan Kurumuş’un golleriyle 4-0 kazanırken, sahasında 318 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu ***, Hakem Eygü ***, Ahmetcan Akoyun ***

4.HAKEM: Bilal Köseoğlu.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: H.Hüseyin **, Tarık ** (Dk. 68 Ertuğrul *), Nafican ***, Salih Zafer ***, Eren ***, Kerem Çağatay ** (Dk. 75 Muhammet Fettahoğlu *), Onur Kolay ***, Mikail ****, Sinan ****, Umut *** (Dk. 81 Kıvanç *), Cengiz **** (Dk. 75 Yılmaz Can *)

YEDEKLER: Deniz, Mehmet, Mete

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya

NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ: Ali Emre *,Rıza *, Metehan *, Ali Mert * (Dk. 46 Onur Taha *), Atalay *, Barışcan *, Tolgahan * (Dk. 62 Yücel *), Aykut *, Berkin ** (Dk. 87 Altar), Berkay *, Recep *

YEDEKLER: Enes, Orhan, Şahan, Fatih, Tuğrul

TEKNİK SORUMLU: Zeki Çakır

GOLLER: Dk. 24 ve 72 Sinan, Dk. 59 ve 65 Cengiz

SARI KARTLAR: Mikail, Mete (yedek kulübesinden) (Çorum FK), Recep (Niğde)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çoru Futbol Kulübü, dün 6.hafta maçında konuk ettiği Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü 4-0 yenerek bu sezon sahasındaki ilk, üst üste ise ikinci galibiyetini aldı.

Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında İnegölspor’u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Çorum Futbol Kulübü, 6.hafta maçında dün Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk etti. Sahaya mutlak galibiyet için çıkan ve maçın genelinde üstün bir futbol sergileyen Çorum Futbol Kulübü, 24.dakikada Sinan Kurumuş’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının ilk dakikasında bir topu direkten dönen Niğde ekibi karşısında 59.dakikada Cengiz Ötkün’ün golüyle farkı ikiye çıkartan Çorum Futbol Kulübü, özellikle soldan Mikail’in ceza sahasına gönderdiği toplarla etkili oldu.

65’te kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atan Cengiz Ötkün farkı üçe çıkartırken, günün başarılı isimlerinden Sinan Kurumuş 72.dakikada skoru 4-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

Bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini alan Çorum Futbol Kulübü puanını 7’ye yükseltti. Kırmızı-Siyahlılar aynı zamanda geçen sezon 8 Aralık’ta Samsunspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetten sonra sahasındaki kazanamama serisini bitirip iç saha galibiyet hasretine de son verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 11: Çorum FK atağında, orta sahadan Onur’un pasına hareketlenen Cengiz ceza yayı üzerinden içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda uygun durumda çok kötü bir vuruş yaptı, aut.

DAKİKA 12: Niğde atağında, Berkin ceza yayının gerisinden vurdu, kaleci Hasan Hüseyin topu üst direk altından kornere çeldi.

DAKİKA 15: Çorum FK atağında, Umut ceza sahası çizgisinden vurdu, kaleci Ali Emre’nin çıkarttığı topu sol çaprazdan Mikail tamamladı, direğin yanından aut.

DAKİKA 23: Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunu sağdan Umut kullandı, Salih Zafer’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 24 (GOL): Çorum FK golü buldu. Niğde savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının sol çaprazında Mikail’in sırtına çarpıp Sinan’a pas oldu. Ceza sahasına giren Sinan çapraz pozisyonda yerden vurdu: 1-0.

DAKİKA 37: Çorum FK kısa paslarla rakip sahaya girdi, Cengiz istediği gibi bir vuruş yapamayınca topu önünde bulan Sinan altı pasta kaleyi düşündü, üsten aut.

DAKİKA 47: İkinci yarıya hızlı başlayan Niğde gole çok yaklaştı. Onur Taha’nın sağ çaprazdan şutunda top üst direkte patladı.

DAKİKA 59 (GOL): İkinci golü bulan Çorum FK rahatladı. Soldan Mikail ortaladı, penaltı noktası ile altı pas çizgisi arasında Cengiz topu kontrol edip vurdu: 2-0.

DAKİKA 65(GOL): Fark üçe çıktı. Yine soldan Mikail ortaladı, topla buluşan Cengiz’in vuruşunu kaleci Ali Emre çıkardı, dönen topu yine Cengiz tamamladı: 3-0.

DAKİKA 71: Çorum FK önemli bir fırsattan yararlanamadı. Umut’un yakın mesafeden vuruşunda kaleciyi de geçen topu kaptan Rıza çizgiden çıkarttı.

DAKİKA 72 (GOL): Farkı dörde çıkartan Çorum FK fişi çekti. Mikail’in pasında Sinan kale alanının sol köşesinden vurdu: 4-0.