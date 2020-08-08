Flaş HaberÇorum FK'da kaleci transferi de tamam
Çorum FK'da kaleci transferi de tamam
Çorum Futbol Kulübü dış transferde Kastamonuspor'dan 38 yaşındaki kaleci İsmail Şahmalı'yı renklerine bağladı.
Spor 08.08.2020, 18:28
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Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Çorum FK'da Başkan Özcan kaleyi tecrübeli bir isime emanet etti. Daha önce Yakup Alkan, Cengiz Ötkün ve Umut Kaya'yı kadrosuna dahil eden Kırmızı-Siyahlılar son olarak Kastamonuspor'dan 38 yaşındaki kaleci İsmail Şahmalı ile anlaştı. Çorum'a gelerek Başkan Fatih Özcan ile görüşen tecrübeli eldiven 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
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