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Çorum FK'da kaleci transferi de tamam

Çorum Futbol Kulübü dış transferde Kastamonuspor'dan 38 yaşındaki kaleci İsmail Şahmalı'yı renklerine bağladı.

Spor 08.08.2020, 18:28
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Çorum FK'da kaleci transferi de tamam

Yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Çorum FK'da Başkan Özcan kaleyi tecrübeli bir isime emanet etti. Daha önce Yakup Alkan, Cengiz Ötkün ve Umut Kaya'yı kadrosuna dahil eden Kırmızı-Siyahlılar son olarak Kastamonuspor'dan 38 yaşındaki kaleci İsmail Şahmalı ile anlaştı. Çorum'a gelerek Başkan Fatih Özcan ile görüşen  tecrübeli eldiven 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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