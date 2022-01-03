Çorum FK çift çalıştı

Çorum FK, Pazar günü başlayan ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Altyapı antrenörleri Selim Sümer, Ömer Özer, Zakir Ardahanlı, Barış Kılıç ve Sebahattin Çoban nezaretinde ikinci yarıya kendi tesislerinde hazırlanan Çorum FK, günün ilk antrenmanını sabah yaptı. Antrenmana, hasta olan kerem Pala ile sakatlıkları bulunan Burak Çalık ve Mehmet Akyüz katılmadı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada 15 dakika süren hedefli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip günün ikinci antrenmanını ise akşam yaptı. Isınma ile başlayan antrenman topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Yarı sahada 3 takımla jokerli oyunun ardından yine yarı sahada 15 dakika süren dar alan oyunu ile antrenman sona erdi.

(Hüseyin AŞKIN)

