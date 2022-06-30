Çorum FK ‘Beyaz Grup’ta

2.Lig’de, 2022-2023 Sezonunun grupları belli oldu. 39 takım, kura ile 2 gruba ayrılırken, Çorum FK, 19 takımlı Beyaz Grupta yer aldı.

İstanbul’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Ligde yer alan 39 takım, “Kırmızı” ve “Beyaz” olmak üzere 2 gruba ayrılırken, Çorum FK, Beyaz Grupta yer aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor, Batman Petrolspor, Bayburt Özel İdare, Bitexen Düzcespor, Bursaspor, Esenler Erokspor, Nazilli Belediyespor, Isparta 32 spor, İnegölspor, Menemenspor, Sivas Belediye, Somaspor, Şanlıurfaspor ve Tarsus İdmanyurdu ile birlikte, Beyaz Grupta mücadele edecek.

20 takımlı Kırmızı grupta ise şu takımlar bulunuyor: 1461 Trabzon FK, Adıyaman Futbol Kulübü, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömlürspor, Diyarbekirspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Kastamonuspor, İskenderunspor, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediye, Silahtaroğlu Vanspor, Uşakspor ve Kırklarelispor.

Ligde, grupların fikstürü önümüzdeki günlerde çekilecek.

(Hüseyin AŞKIN)

