Çorum FK ara vermedi

Ankara deplasmanından 1 puanla dönenen Çorum FK ayağının tozu ile Sancaktepe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da gerçekleşen antrenmana Ankara Demirspor maçında sakatlanan Salih Zafer Kurşunlu ve sakatlıkları devam eden Kıvanç Kaya, Nafican Yardımcı ve Tarık Mayhoş katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Ankara Demirspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşular ile tamamlarken, az süre alan ve forma giyemeyen oyuncular ise düz koşu, 5’e 2 ve yarı sahada topla oynanan oyun ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Sancaktepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)

