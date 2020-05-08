Çorum FK 11 Mayıs’ta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tüm ligleri 12 Haziran’da başlatacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, Federasyon’un 12 Haziran yönünde aldığı kararda bir değişiklik olmazsa 11-12 Mayıs tarihleri arasında toplanacaklarını ifade etti. Küçükoğlu, 11 Mayıs’ta gelen futbolcular ile antrenmanlara gruplar halinde başlayacaklarını, 12 Mayıs’ta da diğer futbolcuların katılması ile birlikte hazırlıklara sosyal mesafe kurallarına uyarak devam edeceklerini vurguladı.

(Spor Servisi)