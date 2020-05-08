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Çorum FK 11 Mayıs’ta başlıyor

Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağı yönünde alınan kararın ardından Çorum Futbol Kulübü’nde toplanma tarihi de belli oldu. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu ilk antrenmanı 11 Mayıs’ta yapacakların söyledi.

08 Mayıs 2020 Cuma 00:25
Çorum FK 11 Mayıs’ta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tüm ligleri 12 Haziran’da başlatacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, Federasyon’un 12 Haziran yönünde aldığı kararda bir değişiklik olmazsa 11-12 Mayıs tarihleri arasında toplanacaklarını ifade etti. Küçükoğlu, 11 Mayıs’ta gelen futbolcular ile antrenmanlara gruplar halinde başlayacaklarını, 12 Mayıs’ta da diğer futbolcuların katılması ile birlikte hazırlıklara sosyal mesafe kurallarına uyarak devam edeceklerini vurguladı.

(Spor Servisi)

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