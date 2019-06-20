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“Çorum bölgenin en iyisi”

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, beraberinde bazı federasyon yetkilileri ile birlikte Çorum’a çıkarma yaptı. Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat’ı ziyaret eden Federasyon Başkanı Karaca, Çorum Belediyesi tarafından hizmete açılan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin bölgenin en iyi eğitim merkezi olduğuna dikkat çekerken, Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Çorum bölgenin en iyisi”

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, beraberinde bazı federasyon yetkilileri ile birlikte Çorum’a çıkarma yaptı. Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat’ı ziyaret eden Federasyon Başkanı Karaca, Çorum Belediyesi tarafından hizmete açılan Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nin bölgenin en iyi eğitim merkezi olduğuna dikkat çekerken, Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:12
“Çorum bölgenin en iyisi”

Federasyon Başkanı Fatih Karaca beraberinde Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Merkez Valisi Şerif Yılmaz ve Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tangör Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Yağbat, Belediye olarak spora çok önem verdiklerini, yaptıkları yatırımların da karşılığını gördüklerini kaydetti. Başta güreş, bocce ve masa tenisi olmak üzere birçok branşta önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak amatör spora önemli destekler veriyoruz. Tesisleşmede önemli yol kat ettik. Verdiğimiz desteklerin ve emeklerin karşılığı görüyoruz. Boccede, güreşte ve birçok spor dallarında sporcularımız önemli dereceler elde ediyor.

En son elde ettiğimiz başarı masa tenisinde. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Uğurcan Dursun, ülkemizi ve şehrimizi Çin'de düzenlenen Yıldız ve Genç Açık Turnuvasında en güzel şekilde temsil ediyor. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Çorum’un masa tenisinde önemli değerlere sahip olduğunu ve bunda Çorum Belediyesi’nin katkısının çok büyük olduğuna dikkat çeken Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca ise, “Çorum Belediyesi'nin masa tenissine önem vermesi bizleri gururlandırıyor. Verilen önem başarı olarak geri dönüyor. Masa tenisi branşında bölgenin en büyük ve iyi eğitim salonu yine Çorum Belediyesi'nin.

Eğitim salonunu ziyaret ettik. Spor salonu adeta sporcu yetiştirme merkezi gibi çalışıyor” şeklinde konuştu.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ile Masa Tenisi ve Milli Takım Antrenörü Ali Korkmaz da hazır bulundu.

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