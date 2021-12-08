Çorum Belediyesi Birimlerarası Futbol Turnuvası sona erdi

18 takımın 4 grupta tek devreli mücadelesi ile start alan turnuvada grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk olay çeyrek final, daha sonra da yarı final maçları oynandı. Yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale adını yazdıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü önceki gün final maçında kozlarını paylaştı. Ticaret Halı Saha’da oynanan final maçını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel, Turhan Candan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Ahmet Ecevit, belediye birim amirleri ve çalışanları izledi. Çekişmeli geçen maçın normal süresi 0-0 tamamlandı. 5’er dakikadan 2 devre uzatmalar oynandı. Uzatmalarda vitesi arttıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü rakibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Park ve Bahçeler’in golü Ferhat (2) ve Sedat’tan gelirken, Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü’nün golünü ise Gökhan kaydetti.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ÖZEL GÜVENLİK’İN

Yarı finalde rakiplerine mağlup olan Özel Güvenlik Futbol Takımı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü final gününde üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Ticaret Halı Saha’da oynanan ve Yüksel Basar’ın düdük çaldığı karşılaşmayı Özel Güvenlik takımı 13-9 kazandı. Özel Güvenlik takımına galibiyeti getiren gollerin 10’u Gökhan Çetin’den geldi.

(Rıfat KARA)

