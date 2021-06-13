ÇORUM BELEDİYE ŞAMPİYON: 3-1

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü son maçında Karabük Anadolu Voleybol’u 3-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi Çorum Grubu'nda ikinci maçlar oynandı. İlk maçında Sungurlu Eğitim Gençlikspor'u 3-1'le geçen Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Cumartesi günü ikinci maçını Karabük Anadolu Voleybol ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayan karşılaşmanın ilk setine iyi bir başlangıç yapan Çorum temsilcisi son bölüme 7 sayı farkla girdi. Üste üste yaptığı hatalarla farkı 3'e kadar indiren Çorum Belediyesi, zor da olsa bu seti 25-23 kazanmasını bildi. İkinci sette tamamen oyunun kontrolünü eline alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu seti fazla zorlanmadan 25-19 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan Karabük temsilcisi Çorum Belediyesi'nin smaçlarda yaptığı hataları iyi değerlendirerek bu seti 8 sayı farkla kazanarak maçı 2-1'e getirdi. Dördüncü sette yeniden oyunun hakimiyetini eline alan Kırmızı-Siyahlılar, kaptan Hasan Serhat'ın etkili smaçları ile seti 25-20 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından ikide iki yapan Kırmızı-Siyahlılar Çorum grubunu şampiyon tamamlayarak adını Türkiye finallerine yazdırmayı başardı.

ÇORUM BELEDİYE: 3

KARABÜK ANADOLU: 1

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Can Acar.

ÇORUM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ: Muhammet, Tolga, Mahir Batuhan, Murat, Mert Çiçekçi, Mert Dağlı, Hasan Serhat, Bilal, Mustafa, Berkcan, Ersin Ardıç, Ersin Atacan, Doğan.

KARABÜK ANADOLU VOLEYBOL: Hulusi, Ender, Emin Baran, Berke, Serhat, M.Enes, H.Buğra, Berkat, Furkan, Mustafa Samet, Necati, Arda, Melih, M.Akif.

SETLER: 25-23, 25-19, 17-25, 25-20.

(Spor Servisi)

