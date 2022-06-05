Çorum Belediye Avrupa bileti aldı

Masa Tenisi Türkiye Süper Ligi’nde, 2021-2022 Sezonu, Çorum’da yapılan final etabı karşılaşmalarıyla tamamlandı. Kadınlarda Fenerbahçe, erkeklerde ise şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda 3 gün süren final etabında, kadınlarda ve erkeklerde 16’şar takım mücadele etti. Liglerde ilk 8 sırayı alan takımlar play-off, son 8 sırayı alan takımlar ise klasman maçları oynadı. Çorum’u temsil eden 3 takımdan sadece Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü olup, Avrupa Kupasına katılma hakkı kazandı.

ÇORUM BELEDİYE AVRUPA BİLETİ ALDI

Erkeklerde, Kürşat Çağlayan, Uğurcan Dursun ve Afshin Noroozi’den oluşan kadrosuyla, antrenör Ali Korkmaz nezaretinde, Avrupa Kupası mücadelesi veren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Cumartesi günü Fenerbahçe’yi 4-1, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u ise 4-3 yenerken, Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Çorum temsilcisi, aldığı bu sonuçların ardından sezonu 23 puanla 3.sırada tamamladı ve Avrupa Kupasına katılma hakkı elde etti.



SPOR İHTİSAS LİGDE KALDI

Erkeklerde Çorum’u temsil eden Spor İhtisas, Kerim El Şarabi, Yiğit Furkan Şimşek, Tarık Saim Özbek ve Tarık Tahe’li kadrosuyla, klasman maçlarına çıktı. Antrenör Mesut Kuşgöz nezaretinde, Tokat Belediye Plevnespor’u 4-1, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u da 4-0 yenen Spor İhtisas, Balıkesir Bu Piliç’e 4-2 yenildi. Çorum ekibi, aldığı bu sonuçların ardından sezonu 20 puanla 12.sırada tamamladı ve ligde kaldı.

GENÇLİKSPOR SEKİZİNCİ

Kadınlarda, Yağmur Yeşil, Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuğba Şimşek, Nazlı Şahan ve Büşra Demir’den oluşan kadrosuyla, antrenör Mesut Kuşgöz nezaretinde Çorum’u temsil eden Gençlikspor da Çorum Belediye gibi play-off maçlarına çıktı.

Çorum temsilcisi, Balıkesir Bu Piliç’i 4-0 yenerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 4-1, Trabzonspor’a ise 4-0 yenildi. Gençlikspor, bu sonuçların ardından topladığı 15 puanla sezonu 8.sırada tamamladı.



KADINLARDA FENERBAHÇE ERKEKLERDE ADANA ÇİLTAR ŞAMPİYON

Play-Off maçları sonunda, kadınlarda Fenerbahçe 28 puanla şampiyon olurken, Ankara TİGEM 25 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediye 23 üçüncü oldu.

14 puanlı Kayseri Kocasinan Belediye, 21 puanlı Ankara Masa DER ve 22 puanlı Adana Çukurova Üniversitesi 1.Lig’e düşen takımlar oldular.

Erkeklerde ise, finalde İstanbul Büyükşehir Belediye’yi 4-2 yenen Adana Çiltar MTİ 27 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. İstanbul Büyükşehir Belediye 25 puanla ikinci olurken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 25 puanla üçüncülüğü elde etti.

15’er puanlı Yalova Gençlik Balıkesir Büyükşehir Belediye ve 22 puanlı Adana Çukurova Üniversitesi 1.Lig’e düştüler.



(Hüseyin AŞKIN)

