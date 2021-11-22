Ligin 14.hafta maçında konuk ettiği Ankaraspor’la 0-0 berabere kalan Çorum FK, şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan daha kaybederken, teknik direktör Ahmet Yıldırım, üzgün olduklarını söyledi.

Maçın genelinde, galibiyeti hak eden taraf olduklarını kaydeden Ahmet Yıldırım, galibiyet için gerekli golü bir türlü bulamadıklarını ifade ederken, kaybettikleri puanları bu haftaki Hekimoğlu Trabzon maçında telafi etmeyi umduklarını söyledi.

Ahmet Yıldırım’ın açıklamaları şöyle: “Son 3 haftada çok iyi oynadığımız maçları berabere bitirdik. Çok pozisyona girdik. Rakibin sadece 1 veya 2 kere kalemize geldiği, çok üstün oynadığımız maçları maalesef berabere bitirdik. Burada tek söyleyeceğim bir şey var. Sonuna kadar bizleri destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum.

Gönül isterdi ki, bu maçlarda 6 puan daha alıp lider olabilmekti ama nasip değilmiş. Ankaraspor karşısında galibiyeti hak eden taraftık. Ancak bir türlü aradığımız golü bulamadık. Çok üzgünüz.

Umarım bu hafta oynayacağımız maçta kaybedilen 2 puanı telafi ederiz. Tekrardan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteği ile hedefimize ulaşacağımıza inancım tam.”

(Hüseyin AŞKIN)

