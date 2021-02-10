Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, iç sahada Kocaelispor’a 1-0 yenildikleri maçla ilgili yaptığı açıklamada, gol ve penaltı pozisyonlarının hepsinin hakem engeline takıldığını ifade ederken, bu yenilgiyle play-off yolunda çok ciddi bir yara aldıklarını söyledi.

Kalan 16 maçta zor gözüken puan farkını kapatıp play-off hedefine ulaşmayı umut ettiğini kaydeden Taşdemir’in açıklamaları şöyle: “Bizim için son derece önemli bir maça çıktık. Çok önemli olmasına rağmen özellikle ilk yarı o mücadeleyi sergileyemedik. Bunun akabinde basit bir hatadan dolayı gol yedik.

İkinci yarı daha üretken ve baskın oynamaya çalıştık. Ancak, gol ve penaltı pozisyonlarımızın hepsi hakem engeline takıldı. Neticesinde çok istediğimiz ama kazanamadığımız bir maç oldu. Hakem hatalarına ya da başka bahanelere sığınmadan, sadece kendi istediğimiz oyunu oynayamadık. Uzun zamandır yaptığımız dirençli ve birlikte oynama alışkanlığını bu maç hiç sahaya yansıtamadık dolayısıyla bizim için çok önemli bir maçı kaybettik. Play-Off yarışında çok ciddi bir yara aldık. Önümüzde 16 tane maçımız var yolumuz çok zor ama imkânsız değil. Umut ediyorum ki, zor gözüken bu puan farkını kapatıp bizim için çok önemli olan Play-Off hedefine hep birlikte ulaşırız.”

(Spor Servisi)