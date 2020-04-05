Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin en geç 3 Ağustos’ta sona ermesi gerektiğini belirten Aleksander Ceferin, “Şampiyonlar Ligi finali bu tarihte olabilir. Şu anda sıra dışı bir olayın içindeyiz. Tekrar başlama konusunda ve tarihlerde esneğiz. Eğer kriz daha erken biterse, daha erken de başlarız.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ni mevcut sistemle de oynatabiliriz, tek maç üzerinden tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Şimdilik Final 8 ve Final 4 şeklinde ihtimaller var. Mayıs, Haziran, Temmuz’da başlayabiliriz, ya tekrar başlamayabiliriz. Farklı planlar var. UEFA, ligler ve kulüpler arasında görüşen çalışma gruplarımız da var. Eğer yetkililer bize oynama izni vermezse, zaten oynayamayız. Hükümetlerin vereceği kararlar da önemli. Şu anda verebileceğimiz tek karar, sağlıklı bir şekilde devam edileceği yönünde ısrarlı olmak. Oyuncuların, taraftarların ve hakemlerin hayati riski varken başlamak doğru olmaz. Eğer sağlıklı bir ortam oluşursa, başlarız.

Çok büyük ihtimalle, maçlar tekrar başladığında seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor” dedi. (Spor Servisi)