Çoğunluk yok sayıldı

Türkiye Futbol Federasyonu 19 Mart’ta koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Türkiye futbol liglerinden Süper Lig ve 1.Lig’i başlatırken, 2.ve 3.Liglerin başlama tarihini “şimdilik” ibaresiyle 18 Temmuz olarak belirlemişti. Aradan geçen süreçte kulüpler kalan haftaları oynamak istemediklerini belirtirken, TFF, Kulüpler Birliği aracılığı ile kulüplerden öneri dilekçeleri istedi.

2.ve 3.ligde mücadele eden 89 kulüpten 87’i öneride bulundu. Bu kulüplerin 79’u ligin kalan haftalarını oynamak istemediklerini belirtti. TFF Yönetimi, önceki gün yaptığı toplantıda, büyük çoğunluğun istememesine rağmen liglerin daha önce belirtildiği gibi 18 Temmuz’da başlaması yönünde karar aldı.

2. ve 3.Liglerin oynatılacak olmasıyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şöyle: “TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020’den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.”

(Spor Servisi)