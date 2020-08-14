Çimentospor ‘BAL’landı

Çorum 1.Amatör Küme’de ligin tescil edilmesi ile birlikte şampiyonluğunu ilan eden Çimentospor’a TFF’den müjdeli haber geldi. Daha önceki statüye göre Çorum’un BAL’da ki bir diğer temsilcisi Osmancık Belediyespor ile baraj maçı oynaması gereken Çimentospor, TFF’nin baraj maçlarını oynatmaya sıcak bakmaması üzerine direkt olarak BAL’a alındı.

Dün bu konu hakkında il temsilciklerine bir yazı gönderen TFF Başkan Vekili ve aynı zamanda Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez baraj maçlarının oynanmayacağını açıkladı. BAL'da mücadele eden takımların BAL’da devam edeceğini de vurgulayan Düşmez, yerel liglerde şampiyon olan takımların ise direkt olarak BAL’a alınacağını ifade etti.

Bu gelişme üzerine pandemi nedeniyle tescil edilen 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin şampiyonu Çimentospor, 2020-2021 sezonunda Çorum’u Osmancık Belediyespor ile birlikte temsil etmeye hak kazandı. (Spor Servisi)