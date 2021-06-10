Çimento’dan süper başlangıç: 2-1  

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Kerim Çataklı, Satılmış, Furkan Demir, Merdani Mert Çölgeçen

4.HAKEM: İsmail İğil

ÇORUM ÇİMENTOSPOR: Mehmet, Zafer, Mustafa, Nuri Can, Sefa Akın, Bilge Kağan, Emre (Dk. 84 Ramazan), Sadık (Dk. 90+2 Umut), Yavuz Burak (Dk. 73 Özgür), İbrahim Enes, Osman Murat (Dk.90+2 Barış)

YEDEKLER: Halis Hakan, Oğuzhan, İsmail

TEKNİK SORUMLU: Menderes Özarslan

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ: Tolga, Eren (Dk. 66 Muhammed Yavuz), Abdurrahman, Cenk Köksal, Macit Arabacı (Dk.88 Yasir), Abdulkadir (Dk. 88 Furkan), Salih (Dk. 66 Fatih), Mustafa, Hüseyin, Muhammed, Aykut Şafak (Dk. 81 Yasin)

YEDEKLER: Metin, Mustafa

TEKNİK SORUMLU: Tuncay Doğan

GOLLER: Dk. 9 Muhammed (Sivas Cumhuriyet), Dk. 24 (penaltıdan) Osman Murat, Dk. 56 İbrahim Enes (Çimentospor)

SARI KARTLAR: Nuri Can, Sefa Akın, Yavuz Burak, Mustafa (Çimentospor), Abdurrahman, Mustafa (Sivas)

Dün, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Çankırı bölgesi hakemlerinden Kerim Çataklı’nın yönettiği maça iyi başlayan taraf Sivas temsilcisi oldu. Sivas ekibi, 9.dakikada Muhammed’le golü bulurken, Çimentospor 15.dakikadan sonra oyunda, 24.dakikada da Osman Murat’ın penaltı golüyle skorda dengeyi sağladı.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısı Çimentospor’un üstünlüğü altında geçti. Çorum temsilcisi, 56.dakikada İbrahim Enes’in golüyle 2-1 öne geçerken, bu üstünlüğünü bitiş düdüğüne kadar korumayı başardı.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Çimentospor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Çorum temsilcisi, ikinci maçında 13 Haziran Pazar günü Kayseri Emar Grup FK ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Sivas Cumhuriyet gole çok yaklaştı. Çimentosporlu Zafer’in geri pasında araya giren Hüseyin, kaleci Mehmet’le karşı karşıya kaldı, Mehmet gole izin vermedi.

DAKİKA 9: GOL! Sivas temsilcisi golü buldu. Mustafa’nın pasında sağdan Aykut topla hareketlendi, savunmayı geçtikten sonra yerden altı pasa çıkarttığı topa ön direkte Muhammed ayak koydu: 0-1

DAKİKA 19: Çimentospor gole çok yaklaştı. Soldan Mustafa ile hızlı gelişen atakta, Emre’nin pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Sadık’ın vuruşunda kaleci Tolga gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 24: GOL! Çimentospor beraberlik golünü buldu. Soldan Mustafa’nın ceza sahasına ortaladığı topa kafa vurmaya hazırlanan İbrahim Enes, Abdurrahman’ın ayak darbesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Osman Murat şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

DAKİKA 31: Hızlı gelişen Sivas atağında, Muhammed topla birlikte ceza sahasına girdi, sert şutunda kaleci Mehmet soluna gelen topu güçlükle de olsa çıkartmayı başardı.

DAKİKA 56: GOL! Çimentospor ikinci golü buldu. Soldan Yavuz Burak ortaladı, İbrahim Enes gelişine yarım voleyle şık bir vuruş yaptı: 2-1.

DAKİKA 58: Çimentospor atağında, Emre’nin pasında İbrahim Enes kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşu az farkla auta gitti.

DAKİKA 61: Çimentospor atağında, soldan İbrahim Enes’in ceza sahasına gönderdiği topa kaleciden önce araya giren Osman Murat ayak koydu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 71: Çimentospor atağında, İbrahim Enes’in pasında Sadık kaleci ile karşı karşıya kaldı, uygun durumda topu kaleciye nişanladı.

DAKİKA 79: Sivas atağında, Muhammed’in pasında, ceza sahasında topla buluşan Hüseyin’in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.

(Spor Servisi)

