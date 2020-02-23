Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
116829
ALTIN
323.226
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9206
EURO
6.6031

Çimento’dan dev adım: 3-0

Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Mimarsinan Gençlikspor'u İsmail ve Sefa’nın golleri ile 3-0 mağlup eden Çimentospor şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Çimento’dan dev adım: 3-0

Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Mimarsinan Gençlikspor'u İsmail ve Sefa’nın golleri ile 3-0 mağlup eden Çimentospor şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

23 Şubat 2020 Pazar 21:42
Çimento’dan dev adım: 3-0

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 12.hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Çimentospor ile Mimarsinan Gençlikspor karşı karşıya geldi. Pazar günü 1 No'lu Sentetik Saha'da saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarının son dakikalarında İsmail Gül Çimentospor'u soyunma odasına 1-0 önde götüren golü kaydetti. Mimarsinan Gençlikspor'da kaleci Emrah ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi.

İkinci yarıda 10 kişi mücadele etmesine rağmen beraberlik golü için akın akın Çimentospor kalesine yüklenen Mimarsinan Gençlikspor, 76.dakikada kaptırılan bir top sonrası Sefa Akın'ın golüne engel olamayınca fark 2'e çıktı. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Çimentospor, Sefa Akın ile bir gol daha bularak maçtan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çimentospor puanını 36'a yükselterek en yakın rakibi ile puan farkını da 6'a çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. 30 puaanda kalan Mimarsinan Gençlikspor ise şampiyonluk için kalan 6 haftada Çimeentospor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

MİMARSİNAN: 0

ÇİMENTOSPOR: 3

SAHA: 1 No’lu Sentetik.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Mahmut Selçok, Hasan Arabacı.

MİMARSİNAN GENÇLİKSPOR: Emrah, Mustafa Çalışır (Cem Anıl), Hakan (Alaaddin), İsmail, Orkal Oktay (Kadir), Fatih Serkan, Mustafa Öz, Vedat, Oğuzhan, Yavuz Burak, Barış.

ÇİMENTOSPOR: Mehmet, Zafer, Emirhan, Mücahit, Y.Emre, Kadir, Nedim, Eyüp (Cihat), Erol (Özgür), İsmail, Sefa Akın.

KIRMIZI KART: Dk.45 Emrah, İlk yarı sonu: Genel Kaptan Osman Boran, Dk.85 Antrenör Hüseyin Eğer ve Hakan Baş.

GOLLER: Dk.45 İsmail, Dk.76 ve 87 Sefa Akın.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Sultanların Play-Off ayağına geldi
Sultanların Play-Off ayağına geldi
Maç sonu gerginlik!
Maç sonu gerginlik!
Kan değişikliği de yaramadı: 1-2
Kan değişikliği de yaramadı: 1-2
Spor şöleni başladı
Spor şöleni başladı
Play-Off aşkına!
Play-Off aşkına!
Judocular Kayseri’de
Judocular Kayseri’de
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim