Çimento’dan dev adım: 3-0

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 12.hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Çimentospor ile Mimarsinan Gençlikspor karşı karşıya geldi. Pazar günü 1 No'lu Sentetik Saha'da saat 14.00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk yarının son dakikalarında İsmail Gül Çimentospor'u soyunma odasına 1-0 önde götüren golü kaydetti. Mimarsinan Gençlikspor'da kaleci Emrah ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışına gönderildi.

İkinci yarıda 10 kişi mücadele etmesine rağmen beraberlik golü için akın akın Çimentospor kalesine yüklenen Mimarsinan Gençlikspor, 76.dakikada kaptırılan bir top sonrası Sefa Akın'ın golüne engel olamayınca fark 2'e çıktı. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Çimentospor, Sefa Akın ile bir gol daha bularak maçtan 3-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çimentospor puanını 36'a yükselterek en yakın rakibi ile puan farkını da 6'a çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. 30 puaanda kalan Mimarsinan Gençlikspor ise şampiyonluk için kalan 6 haftada Çimeentospor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

MİMARSİNAN: 0

ÇİMENTOSPOR: 3

SAHA: 1 No’lu Sentetik.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Mahmut Selçok, Hasan Arabacı.

MİMARSİNAN GENÇLİKSPOR: Emrah, Mustafa Çalışır (Cem Anıl), Hakan (Alaaddin), İsmail, Orkal Oktay (Kadir), Fatih Serkan, Mustafa Öz, Vedat, Oğuzhan, Yavuz Burak, Barış.

ÇİMENTOSPOR: Mehmet, Zafer, Emirhan, Mücahit, Y.Emre, Kadir, Nedim, Eyüp (Cihat), Erol (Özgür), İsmail, Sefa Akın.

KIRMIZI KART: Dk.45 Emrah, İlk yarı sonu: Genel Kaptan Osman Boran, Dk.85 Antrenör Hüseyin Eğer ve Hakan Baş.

GOLLER: Dk.45 İsmail, Dk.76 ve 87 Sefa Akın.

(Rıfat KARA)