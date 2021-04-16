Çimento’dan Aşgın’a forma

Çorum’u yeni sezonda BAL’da temsil etmeye hazırlanan Çimentospor’da ziyaret turu Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile devam etti.

Lig maçları öncesi destek turuna çıkan Çimentospor Başkanı Ali Dursun, Sportif Direktör Hüseyin Ulusoy ve Genel Kaptan Erkan Duruakan ile birlikte son olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Dursun, BAL’da ki hedeflerini ve gençlere verdiği değeri Başkan Aşgın’a anlattı. Genç futbolculara üst liglerde forma giydirmek istediğini de belirten Dursun, “Bunun içinde Çorum’un önde gelen isimlerinden destek bekliyoruz. Bu anlamda Çorum Belediyesi’nin de desteği çok önemli. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nın kulübümüze tahsis edilmesinden ötürü çok teşekkür ederiz” dedi. Dursun ayrıca, bir süredir tedavi gören Halil İbrahim Aşgın’a geçmiş olsun dileklerini de ileterek üzerinde isminin yazılı olduğu 19 numaralı Çimentospor forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, Çimentospor’a Bölgesel Amatör Lig’de başarılar diledi. Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını belirten Aşgın, imkanlar ölçüsünde desteklerinin artarak devam edeceğini de ifade etti.

(Rıfat KARA)

