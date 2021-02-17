Çimento’da yeni yapılanma

Çimentospor Başkanı Ali Dursun önderliğinde dün gerçekleşen toplantıda 2020-2021 sezon öncesi yeni yapılanma kamuoyuna duyuruldu. Başkan Dursun, yeni sezonda Başkan Yardımcılığı görevine yönetim kurulu üyelerinden Hasan Eray Tüfekçi ve Dursun Solak’ın getirildiğini açıkladı. Dursun ayrıca, teknik heyette Sportif Direktörlük görevine Hüseyin Ulusoy’un, genel kaptanlık görevine Niyazi Bulut ve Erkan Duruakan’ın, yardımcı antrenörlük görevine ise Yasin Aksoy’un getirildiğini resmen duyurdu.

ÇORUM FK ALTYAPISI İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Öte yandan Başkan Ali Dursun, yeni sezonda aktif olarak görev alacak isimlerin açıklanmasının ardından Çorum FK altyapısı ile bir görüşme gerçekleştireceklerini de söyledi. Genç ağırlıklı bir kadro ile yeni sezona gireceklerinin altını bir kez daha çizen Başkan Dursun, Çorum FK altyapı sorumluları ile dün itibariyle görüşme yapacaklarını ve teknik heyet tarafından tespit edilen oyuncuların Çimentospor Kulübü’ne kazandırılması konusunda taleplerini ileteceklerini ifade etti.

(Spor Servisi)