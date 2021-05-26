Çimento umut verdi : 2-1

ÇİMENTOSPOR: 2

NİKSAR BELEDİYE: 1

SAHA: Dr.Turhan Kılıçcıoğlu.

ÇİMENTOSPOR: Mehmet (Yunus), Zafer (Emircan), Nuri Can (Oğuzhan), Sefa, Mustafa Öz (Barış), Bilge (Enes), Emre Korkmaz, Sadık, Osman Murat (Samet), Yavuz Burak (Umut), Özgür (İsmail)

NİKSAR BELEDİYESPOR: Volkan, Ömer, Onur (Eyüp), Can, Barış, Perker, Yasin, Hüseyin, Enes (Şükrü), Ali Osman, Cihan.

GOLLER: Dk. 11 Sadık, Dk. 87 Umut (Çimentospor), Dk.40 Onur (Niksar Belediye)

Yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Çimentospor, dün BAL'ın şampiyon adaylarından Niksar Belediyespor'u hazırlık maçında Çorum'da konuk etti. Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda saat 15.20'de başlayan karşılaşmanın henüz 11.dakikasında Sadık'ın muhteşem golü ile 1-0 öne geçen Çimentospor, 40.dakikada Onur'un golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-1'lik sonuçla girdi.

İkinci yarıda yapılan değişiklikler ile oyunun kontrolünü eline alan Çimentospor, Enes Hoş ve Sadık'ın etkili oyunu ile rakip kalede önemli pozisyonlar buldu. Kaleci Volkan'ı bir türlü geçemeyen Çimentospor, 87.dakikada Emre Korkmaz'ın şık çalımları sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Umut'un attığı golle maçı 2-1 kazanmasını bildi. Çorum temsilcisi özellikle ikinci yarıda oynadığı futbol ile lig maçları öncesi umut verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 11(GOL): Orta sahada Zafer'den aldığı topla ilerleyen Sadık 25 metreden sert vurdu top kalecinin solundan filelerle buluştu.

DAKİKA 18: Niksar Belediyespor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisine yapılan ortayı Enes'den önce kaleci Mehmet kritik bir dokunuşla kornere çeldi.

DAKİKA 31: Gelişen Niksar Belediyespor atağında Ali Osman'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cihan'ın vuruşunu kaleci Mehmet güçlükle önledi.

DAKİKA 34: Niksar Belediyespor savunmasında Ömer'in geri pas yapmak isterken yaptığı hata sonrası araya giren Osman Murat kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

DAKİKA: 40 (GOL) Sağ çaprazdan kazanılan Niksar Belediyespor serbest vuruşunda ceza sahası içine yapılan ortaya altı pas üzerinden kafayı vuran Onur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

DAKİKA 65: Orta sahada Sadık'ın düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşta Nuri Can'ın ortasında arka direkte topla buluşan Enes Hoş'un plase vuruşunu kaleci Volkan ayakları ile kornere çeldi.

DAKİKA 87 (GOL): Emre Korkmaz şık çalımlar ile 2 rakibini geçer geçmez ara pası ile topu Umut ile buluşturdu. Kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Umut kalecinin sağından plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

(Spor Servisi)

