Çimento lig provasını Niksar ile yapacak

Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hazırlanan Çimentospor, Haziran ayında başlayacak olan lig maçları öncesi Niksar Belediyespor ile iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun son aldığı karar ile Bölgesel Amatör Lig’de 2020-2021 sezonu Haziran ayının ilk haftası başlayacak. Bu doğrultuda lig hazırlıklarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çorum temsilcisi Çimentospor, lig maçları öncesi Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile iki hazırlık maçı oynayacak. Yeşil-Beyazlılar ilk maçı yarın saat 14.00’de Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynarken, ikinci maçı ise 29 Mayıs Cumartesi günü Tokat’ta Niksar İlçe Sahası’nda yapacak.

(Spor Servisi)

