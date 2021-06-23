Çimento lideri devirdi: 1-0

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Turan Çakıl, Hüseyin Alp Burçay Yetiş, Beran Yalçın

4.HAKEM: Deha Emre Kebapçı

ÇİMENTOSPOR: Halis Hakan, Zafer, Mustafa Öz, Nuri Can, Sefa Akın, Emre Okutan (Dk. 37 Ali Kağan), Barış, Sadık (Dk.82 Özgür), Samet Kavlak (Dk.82 Osman Murat), Emre Korkmaz, İbrahim Enes (Dk.71 Yavuz Burak)

YEDEKLER: Yunus Emre, Oğuzhan, Ramazan

TEKNİK SORUMLU: Menderes Özarslan

KAYSERİ EMAR GRUP FUTBOL KULÜBÜ: Volkan, Onur, Ali, Mehmet Şükrü, Ahmet, Kaan Yüksel, Çağatay, Kaan Akar, Kubilay, Bulut (Dk.63 Ercan), İliyaz (Dk. 73 Nizamettin)

YEDEKLER: Abdulsamet, Engin, Hakan, Hakan, Mehmet Turan

TEKNİK SORUMLU: Ferhat Kurnaz

GOLLER: Dk. 82 Yavuz Burak

SARI KARTLAR: Samet Kavlak (Çimentospor), Ercan, Kubilay (Kayseri Emar)

Dün, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi hakemlerinden Turan Çakıl’ın yönettiği maçın ilk yarısı, sağanak yağmur altında oynandı. Konuk takımın genelinde topa daha çok sahip olduğu ilk yarıda, net pozisyonlardan yararlanamayan taraf ise Çimentospor oldu. Samet Kavlak ve Emre Korkmaz’la net fırsatlardan yararlanamayan Çimentospor, ilk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında da oyunu kendi yarı alanında kabullenip ani ataklarla gol aradı.

82.dakikada gelişen Çimentospor atağında, sağdan Nuri Can ortaladı, Yavuz Burak’ın aşırtma kafa vuruşunda top ileride yakalanan kaleci Volkan’ın üzerinden ağlarla buluştu.

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 1-0 galip ayrılan Çimentospor ikinci galibiyetini alıp puanını 6’ya yükseltti. İlk yenilgisini alan Kayseri temsilcisi ise 12 puanda kalmasına rağmen son maçlar öncesinde 3.Lig’e yükselecek takımın belle olacağı Bölge Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

(Spor Servisi)

