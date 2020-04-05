Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

“Çim sahayı özledim”

Çorum Futbol Kulübü’nün genç orta saha oyuncusu Muhammed Çoban, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine futboldan ayrı kaldıklarını belirtirken, “çim sahaları özledik” dedi.

“Çim sahayı özledim”

Çorum Futbol Kulübü’nün genç orta saha oyuncusu Muhammed Çoban, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine futboldan ayrı kaldıklarını belirtirken, “çim sahaları özledik” dedi.

05 Nisan 2020 Pazar 20:51
“Çim sahayı özledim”

Program dahilinde çalışmalarına evde devam eden 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Çoban, “Ülkemiz bu salgını en kısa sürede yenecek güce sahiptir. Yeter ki devlet büyüklerimizin aldığı tedbirleri uygulayalım. Hayatın normale dönmesi her insan gibi bizimde en büyük arzumuz. Bu aylar itibariyle futboldan bu kadar ayrı kaldığımız bir sezon yaşamamıştım. Salgın her sektörü olduğu gibi futbol sektörünü de etkilemiş durumda. Futbol takım oyunu olduğu için antrenmanlarda takım halinde yapıldığı zaman hazır olabiliyorsun. Evde bireysel yaptığımız antrenmanlar bizi ne kadar hazır tutar orasını bilemiyorum. Hocamız Ersin Küçükoğlu’nun bizlere verdiği antrenman programı ile çalışmalarımızı bireysel olarak sürdürüyoruz. Kendimizi lig yarın başlayacak gibi hazır tutmaya çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri Haziran ayında başlatmayı düşündüğünü açıkladı. İnşallah o tarihe kadar salgından kurtuluruz ve liglerimiz kaldığı yerden devam eder. Çünkü biz futbolcular çim sahalara aitiz. Oradan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu şekilde belirsizlik devam ederse geleceğimizden endişelenmeye başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

İstanbul Damlaspor altyapısından yetişen ve 2014 yılında Çorum Futbol Kulübü’nün altyapısına transfer olan Muhammed Çoban, 2018 yılında Çorum Futbol Kulübü’nde profesyonel imzayı attı. Bu sezon Kırmızı-Siyahlı formayı 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçta terleten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 855 dakika kaldığı sahada hiç gol atma başarısı gösteremedi.

İlgili Haberler
“Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında seyircisiz oynanacak”
“Çok büyük ihtimalle maçlar tekrar başladığında seyircisiz oynanacak”
Gençlik Merkezlerinden sağlık personeli için 330 adet maske
Gençlik Merkezlerinden sağlık personeli için 330 adet maske
Sercan Çobanoğlu Çorum’u unutamıyor
Sercan Çobanoğlu Çorum’u unutamıyor
“Ligler en erken Haziran ayı başında oynanabilir”
“Ligler en erken Haziran ayı başında oynanabilir”
“Lig mevcut haliyle tescil edilmeli”
“Lig mevcut haliyle tescil edilmeli”
Aşgın’dan jest
Aşgın’dan jest
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim