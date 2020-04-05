“Çim sahayı özledim”

Program dahilinde çalışmalarına evde devam eden 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Çoban, “Ülkemiz bu salgını en kısa sürede yenecek güce sahiptir. Yeter ki devlet büyüklerimizin aldığı tedbirleri uygulayalım. Hayatın normale dönmesi her insan gibi bizimde en büyük arzumuz. Bu aylar itibariyle futboldan bu kadar ayrı kaldığımız bir sezon yaşamamıştım. Salgın her sektörü olduğu gibi futbol sektörünü de etkilemiş durumda. Futbol takım oyunu olduğu için antrenmanlarda takım halinde yapıldığı zaman hazır olabiliyorsun. Evde bireysel yaptığımız antrenmanlar bizi ne kadar hazır tutar orasını bilemiyorum. Hocamız Ersin Küçükoğlu’nun bizlere verdiği antrenman programı ile çalışmalarımızı bireysel olarak sürdürüyoruz. Kendimizi lig yarın başlayacak gibi hazır tutmaya çalışıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri Haziran ayında başlatmayı düşündüğünü açıkladı. İnşallah o tarihe kadar salgından kurtuluruz ve liglerimiz kaldığı yerden devam eder. Çünkü biz futbolcular çim sahalara aitiz. Oradan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu şekilde belirsizlik devam ederse geleceğimizden endişelenmeye başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

13 MAÇTA FORMA GİYDİ

İstanbul Damlaspor altyapısından yetişen ve 2014 yılında Çorum Futbol Kulübü’nün altyapısına transfer olan Muhammed Çoban, 2018 yılında Çorum Futbol Kulübü’nde profesyonel imzayı attı. Bu sezon Kırmızı-Siyahlı formayı 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçta terleten 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 855 dakika kaldığı sahada hiç gol atma başarısı gösteremedi.