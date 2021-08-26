Çift çalıştılar
Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Çorum FK, dünü çift antrenmanla geçirdi.
Spor 26.08.2021, 23:12
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Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Çorum FK, dünü çift antrenmanla geçirdi.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde günün ilk idmanını saat 11.00’de gerçekleştirildi. İlk bölümünde çabuk kuvvet çalışmasının yapıldığı antrenmanın son bölümü toplu oyun şeklinde geçti.
Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ise saat 18.00’de başladılar. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.
Çorum FK yeni sezon hazırlıklarına bugün de devam edecek.
(Ömür SOYTEMİZ)
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