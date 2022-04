Ceylan’dan kadın futbol takımına destek sözü

TBMM’nin hafta sonu tatiline girmesinin ardından Çorum’a dönen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Parti programlarının yanısıra hemşehrileriyle özel olarak da görüşmeler yapan Milletvekili Ceylan, dün akşam da Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü heyetini kabul etti.

Kulüp Başkanı Fatih Aktı, yönetim kurulu üyeleri Furkan Çiftçioğlu, Berkay Göktürk, Kulüp bünyesinde bulunan kadın futbol takımı kaptanları Merve Kızılkaya, İlknur Atlamaz ve kulüp bünyesindeki erkek takımı temsilcisi Ömer Doğru ile görüşen Milletvekili Ceylan, hem kulüp faaliyetleri hakkında bilgi aldı, hem de taleplerini dinledi.

Görüşmede ağırlıklı olarak Çorum’da kadınların futbola yönelmesi ve ilginin artır8ılması için yapılması gereken konular istişare edilirken, Milletvekili Ceylan, amatör spor kulüplerinin kadın futbolunda yapılabilecekleri ve liglere kazandırmak için eğitim başta olmak üzere her türlü projeye destek sağlayabileceklerini anlattı.

Milletvekili olarak her zaman gençliği önemsediği ve ülkenin geleceğinin teminatı olan gençler için yapılacak her çalışmayı desteklediğini kaydeden Ceylan, kadın futbol takımına imkanlar dahilinde forma ve malzeme ihtiyacı verebileceklerini, aynı zaman da antrenman sahası konularında yardımcı olabileceklerini söyledi.