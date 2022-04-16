Ceylan’dan kadın futbol takımına destek sözü
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Fatih Aktı, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularıyla bir araya geldi.
TBMM’nin hafta sonu tatiline girmesinin ardından Çorum’a dönen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Parti programlarının yanısıra hemşehrileriyle özel olarak da görüşmeler yapan Milletvekili Ceylan, dün akşam da Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Gençlik ve Spor Kulübü heyetini kabul etti.
Kulüp Başkanı Fatih Aktı, yönetim kurulu üyeleri Furkan Çiftçioğlu, Berkay Göktürk, Kulüp bünyesinde bulunan kadın futbol takımı kaptanları Merve Kızılkaya, İlknur Atlamaz ve kulüp bünyesindeki erkek takımı temsilcisi Ömer Doğru ile görüşen Milletvekili Ceylan, hem kulüp faaliyetleri hakkında bilgi aldı, hem de taleplerini dinledi.
Görüşmede ağırlıklı olarak Çorum’da kadınların futbola yönelmesi ve ilginin artır8ılması için yapılması gereken konular istişare edilirken, Milletvekili Ceylan, amatör spor kulüplerinin kadın futbolunda yapılabilecekleri ve liglere kazandırmak için eğitim başta olmak üzere her türlü projeye destek sağlayabileceklerini anlattı.
Milletvekili olarak her zaman gençliği önemsediği ve ülkenin geleceğinin teminatı olan gençler için yapılacak her çalışmayı desteklediğini kaydeden Ceylan, kadın futbol takımına imkanlar dahilinde forma ve malzeme ihtiyacı verebileceklerini, aynı zaman da antrenman sahası konularında yardımcı olabileceklerini söyledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|33
|56
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Sivasspor
|33
|42
|12. Kayserispor
|33
|42
|13. Kasımpaşa
|32
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Galatasaray
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Rizespor
|33
|30
|18. Altay
|33
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Bandırmaspor
|31
|58
|3. Ümraniye
|30
|57
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Boluspor
|29
|35
|16. Denizlispor
|30
|36
|17. Kocaelispor
|30
|33
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Crystal Palace
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|30
|34
|15. Getafe
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22