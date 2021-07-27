Ceylan, minikleri unutmadı

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile ASKF Başkanı Sefer Kurtaran eşlik etti. Çorum Vefaspor Kulübü bünyesinde “Genç Kemankeşler Yetişiyor” projesi kapsamında futbol antrenmanlarını gerçekleştiren minik futbolcularla bir araya gelen Ceylan, Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı’dan da antrenmanlar hakkında bilgi aldı. Minik futbolcuların yarının teminatı olduğunu belirten Ceylan, “Geçtiğimiz haftalarda Ankara Batıkent Kartal Spor ile Ankara Anıttepe Spor sahasında yapacakları hazırlık maçını kazanarak bizleri gururlandırdığınız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Türkiye’nin geleceği için milli ve manevi değerleriyle bezenmiş, medeniyet şuuru olan nesiller yetiştirilmesi için ve daha güçlü Türkiye ve daha güçlü yarınlar için daha fazla özveri ve gayret içerisinde siz kıymetli evlatlarımız için gece demeden, gündüz demeden çalışıyoruz. Hem kendinize hem ailenize hem Çorum’umuza hem de tüm insanlığa faydalı gençler olarak yetişeceğinize yürekten inanıyorum.

Sizler hem sporunuza devam edeceksiniz hem de derslerinize çalışarak okulunuza devam edeceksiniz. Allah bahtınızı ve yolunuz açık eylesin” ifadelerini kullanarak minik futbolcuların yanından ayrıldı.

(Rıfat KARA)

