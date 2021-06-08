Ceylan ağızları tatlandırdı

Çimentospor’un maçlarını yeni statta oynayabilmesi adına öncülük eden AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, önceki gün Çimentospor antrenmanına baklava göndererek lig maçları öncesi ağızları tatlandırdı.

Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil etmeye hazırlanan Çimentospor’da, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maçının hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz gün Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda gerçekleşen antrenman sonrası eski amigolardan Hasan Gözübüyüklü, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan adına teknik heyete ve futbolculara baklava ikramında bulundu.

Ahmet Sami Ceylan yeni stadyum konusunda girişimlere başladığını da belirten Gözübüyüklü, “Ahmet Sami Ceylan’ın sizlerden isteği Çorum’u en iyi şekilde temsil etmenizdir. İlk maça işlerinden ötürü gelemeyeceğini ancak müsait olduğu anda protokoldeki yerini alacağını söylememi istedi. Hepinize çok selamları var” dedi.

Çimentospor Sportif Direktörü Hüseyin Ulusoy ise Ahmet Sami Ceylan’a destekleri ve jestinden dolayı teşekkür etti.

(Spor Servisi)

