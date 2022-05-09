Ceylan, 2.Küme maçını izledi

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, beraberinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Adem Mert, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü İsmail Yalçın ve Çorumspor’un eski futbolcularından, Çorum FK’nın eski yöneticisi Ömer Altıkardeş ile birlikte, Gülabibey Gençlikspor ile Oğuzlar Belediye arasında oynanan 2.Amatör Küme maçını izledi.

Milletvekili Ceylan, Mimar Sinan Sahası’nda oynanan maç öncesinde, iki takım futbolcularıyla sohbet ederek, başarı dileklerine bulundu.

(Hüseyin AŞKIN)

