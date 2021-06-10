“Çetin Abi’ye büyük bir proje ile gideceğim”

ÇOSİAD’tan destek alamadıklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı daha büyük bir proje ile ilgili ziyaret edeceğini söyledi.

KONUŞTUKLARIM SUSTUKLARIMIN ANCAK ONDA BİRİ

Başkan Özcan, açıklamasında, “Bu konuya asla değinmek istemiyordum. Çorum zarar görmesin diye. Çorum FK Başkanlığı hafifletildiği için söylemiyorum. Benim farklı yönüm insanları biraz rahatsız ediyor. Konuştuklarım, sustuklarımın onda biri.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal Beyefendi, Fatih Özcan olduğu için mi destek vermiyor? Burada şahısların önemi var mı? Fatih Özcan değil de başkası olsa destek verilir mi?

ÇOSİAD’DAN DESTEK GÖRMEDİK

Bakın, Çorum’da iki tane yer ziyaret edilir. Biri Çorum Ticaret Sanayi Odası, diğeri ÇOSİAD. Ben, burada berbere gidemem, küçük görmek için söylemiyorum. Onların vereceği destekler bellidir. Bilet alır, gelir maçlarını izlerler. Asıl destek alacağım yerler sanayiciler ve iş adamlarıdır.

Biz buralarda görüşmelerimizi gerçekleştirdik. ÇOSİAD Başkanı Hayri Şamlı Beyefendiyi ziyaret ettik. Ziyareti Oğuzhan Yalçın ve Mustafa Ercan kardeşim gerçekleştirdi. Biz, eski Çorumspor olmadığımızı, para dilenmediğimizi, bir proje ile geldiğimizi söyledik. Sizin izniniz olmadan hiçbir kuruluşu, hiçbir fabrikayı ziyaret etmeyeceğimizi söyledik. Hayri Şamlı Beyefendi 6. ısrarımızdan sonra bize randevu verdi.

5 bin forma üzerinden projemizi açıkladık. Bu proje büyük bir projeydi. Daha sonra TSO’da bir toplantı yapıldı. O toplantıda Hayri Şamlı ağabeyimiz o dönemki dernek başkanımız Hamit Işık’a Ahmet Ahlatcı’nın olduğu yerde olmayacağını ve destek vermeyeceğini söylemiş.

DESTEK İSTEMEKTEN VAZGEÇTİM

Bu açıklamadan sonra Ahmet ağabeyin yanına gittim. Yaşanan gelişmeleri de kendisine aktardım. Bunun devamında Ahmet ağabey gelinen süreci anlattı ve Holding Merkezi’ni İstanbul’a almayı düşündüğünü söyledi. Bu sözler üzerine ben çok üzüldüm. Bir proje yüzünden, Çorum FK yüzünden memleketin önemli insanlarının karşı karşıya gelmesinden dolayı destek istemekten vazgeçtiğimi söyledim.

AHMET AHLATCI ÇOK OLGUN DAVRANDI

2 gün sonra Ahmet ağabey beni tekrar aradı. Ben Ahlatcı Holding’in sana vadettiği parayı göndereceğim ama benim ismimi öne yazma, burada önemli olan Çorum FK’dır dedi. Sen Hayri Şamlı ile tekrar görüş, o projeni hayata geçir dedi.

Ben bunu kabul edemedim ve o saatten sonra bana ÇOSİAD’ın kapıları bana tamamen kapandı.

ÇETİN BAŞKANAUYKULARINI KAÇIRACAK BİR PROJE İLE GİDECEĞİM

Gelelim TSO’ya, Çetin Başaranhıncal benim ağabeyimdir. Ben hiçbir zaman kendisinden destek istemedim. Ben o final oynadığımız dönemler yönetici iken birlikte maçlara giderdik. Ben küçük şeyler için Çetin başkana gitmem. Benim büyüğümdür, Ankara’da ziyaretime de geldi. Çetin başkanın ben ilerleyen zamanlarda uykularını kaçıracak proje ile gideceğim. Ben şimdi Çetin başkana iki deplasmanı karşıla diye gitmek ağrıma gider” dedi.

(Spor Servisi)

