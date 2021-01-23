Cengiz Ötkün’e 2 maç!

17 Ocak’ta oynanan ve son dakikaları gergin geçen Kahramanmaraşspor-Çorum FK maçında kırmızı kart görerek disiplin kuruluna sevk edilen futbolcuların cezaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle kırmızı kart gören Çorum FK’lı futbolcu Cengiz Ötkün’ü 2 maçtan men ederken, 3 bin lira da para cezası verdi.

Aynı maçta Çorum FK’lı futbolcuya yönelik şiddetli hareketi nedeniyle kırmızı kart gören Kahramanmaraşsporlu futbolcu Kadir Kaan Özdemir ve hakeme yönelik hakaretinden ötürü kırmızı kart gören Kahramanmaraşsporlu futbolcu Burak Göksel de 3’er maçtan men ve 3’er bin lira para cezasına çarptırıldılar.

Maçta çift sarıdan kırmızı kart gören Çorum FK’lı futbolcu Umut Kaya’nın kırmızı kart cezasının kaldırılmasına yönelik Çorum FK’nın bulunduğu talebi reddeden PFDK, Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Ceylan’a da akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimata aykırılıktan dolayı 3 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Kahramanmaraşspor’a ise Çorum FK maçında protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı 12 bin lira para cezası verdi.

(Spor Servisi)