Çeker’den gümüş

İstanbul’da düzenlenen 38.Uluslararası Vehbi Emre & Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası’nda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Mehmet Çeker, ikinci oldu.

10 ülkeden 200 güreşçinin katıldığı turnuvada, 63 kiloda milli mayoyu giyen Mehmet Çeker, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, Rus güreşçi İbragim Labazavov ile şampiyonluk için karşılaşan Mehmet Çeker, güçlü rakibine yenildi ve ikincilikte kaldı.

Mehmet Çeker’in ikinci olup gümüş madalya kazandığı 63 kiloda, Türk güreşçi Mustafa Sefa Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.

(Spor Servisi)

