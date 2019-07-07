ÇASKF’de 5.Kurtaran dönemi

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 15.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yıllar sonra iki adaylı yapılan kongrede Sefer Kurtaran 5.kez başkanlığa seçildi.

Cumartesi günü Turgut Özal İş Merkezi’ndeki Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye 109 delegenin 77’si katıldı. Yeterli çoğunluğa ulaşılması nedeniyle kongreyi gerçekleştirmek üzere divan heyeti belirlendi.

Divan başkanlığına Nadir Solak, üyeliklerine ise Kahraman Ölçer ve Ertan Kızılkaya seçilirken, kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başkan adayları Kadir Delibaş ve Sefer Kurtaran’ın konuşmalarından sonra federasyonun faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço ve tahmini bütçeleri okunup oy çokluğu ile ibra edildi.

Kongrenin en önemli maddelerinden biri olan seçim maddesine geçildiğinde, divan başkanlığına Sefer Kurtaran ve Kadir Delibaş başkanlığında iki liste sunuldu. Kapalı zarf usulü yapılan seçimde 77 oy kullanılırken, 52 oy alan Sefer Kurtaran beşinci kez ÇASKF başkanlığına seçildi. İlk kez aday olan Kadir Delibaş ise 25 oy aldı.

Sefer Kurtaran başkanlığındaki Çorum ASKF yönetiminde Hilal Kiraz genel sekreter olarak yer alırken, yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Engin Ayan, Ahmet Aylar, Hayrettin Karaca, Mehmet Arduç, Halil Öztürk, Osman Uçkan, Rumi Ispanak, Mustafa Kanat, Necati Çamiçi, Sadık Tahir Bıyıkoğlu ve Serdar Aykaç.

Yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise, Mehmet Ulucan, Muhammet Yüksel, Ahmet Bilgin, Cumhur Sevinç, Mustafa Veran, Bahadır Telli, Atilla Özten, Savaş Taştan, Murat Yardımcı, İlhan Tuncer, Ömer Albayrak, Nurhan Aslan ve Yusuf Sorkun.

Teoman Şahin, Vedat Uslu ve Hüseyin Parpucu’nun denetim kuruluna seçildiği listede, Sefer Kurtaran, Engin Ayan ve Hayrettin Karaca da Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu delegeleri olarak yer aldılar.

YÖNETİMDE İKİ DEĞİŞİKLİK

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun Sefer Kurtaran başkanlığındaki yeni yönetiminde, eski yönetimden iki yeni isim bulunuyor.

Önceki yönetimde yer alan Yusuf Bendez ve İlhan Kara yeni yönetimde yer almazken, bu iki ismin yerine Sadık Tahir Bıyıkoğlu ile Serdar Aykaç yer aldı.

KURTARAN’DAN KATKI PAYI MÜJDESİ

Beşinci kez Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına seçilen Sefer Kurtaran, kulüplerin yüzünü güldürecek bir müjde açıkladı. Kurtaran, yeni sezon için kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu’na ve ASKF’ye yatıracakları vize ve referans bedellerinin, Çorum ASKF bütçesinden karşılanacağını açıkladı.

Kongrede bir konuşma yapan Kurtaran şunları söyledi:

HEVESLE BAŞLADIK, AYNI HEYECANLA DEVAM EDİYORUZ

“Görev yaptığımız bugüne kadar, ne yaptıysak Federasyonumuzun manevi kimliğini bir derece yukarıda tutmak için yaptık. Yolumuza hevesle başladık, hedefimizi tayin ettik, heyecanla görev yaptık. En önemlisi, haddimizi bildik. Memnun bıraktıysak ne mutlu bize.

Çalışmalarımızın nirengi noktası, ortak akıl oldu. Temel bir ilke olarak, her kulübümüzü aynı değerde bildik, hepsine adaletle davrandık. Hiçbir kulübümüzün ve taban birliklerimizin iç işlerine karışmadık. Yaptığımız hata ve yanlışlar ise, kesinlikle kasıtlı değildir, insani olmanın gereğidir.

Her kardeşimizin tenkidini dinledik. Mutlaka gerekli olanları aldığımız ve gıyabında kendilerine teşekkür ettiklerimiz çoktur.

YENİ SAHALAR VE TESİSLER İSTİYORUZ

Bizim isteklerimiz ve dileklerimiz Çorum için. Ancak, nüfusu eşdeğer şehirlerden geri kalmamak ve müsabakalarımızın çokluğundan dolayı bizi yönetenlerden şehrimize spor tesisi adına amatörler için sahalar ve tesisler istiyoruz.

İl genel Meclisi’nin ve İl Özel İdaresi’nin gayretleriyle bu yılın malzemelerini aldık sayılır. Ayrıca, mahallelerarası turnuva için gerekli olan malzemeleri de Çorum Belediyesi bize kazandırmak üzere.

KATKI PAYLARINI BİZ ÖDEYECEĞİZ

İşin özü ve doğal olarak bazı arkadaşlarla yönetim kurulunda ayrılık yaşarken, bazı arkadaşlarımız ile de bu yönetimde beraber çalışacağız. Hiçbir arkadaşımızın Federasyonumuza kazandırdığı değer tarafımızdan asla unutulmayacaktır.

Buradan yeni bir müjde vermek istiyorum. 2019-2020 Futbol Sezonunda, kulüplerimizin Türkiye Futbol Federasyonu’na ve ASKF’ye yatıracakları vize ve referans bedellerini, Çorum ASKF bütçesinden biz ödeyeceğiz. Bu katkıyı, Spor Toto Genel Müdürlüğü’nden bu yıl için sağlanan kaynaktan karşılayacağız. Önümüzdeki yıllarda da imkân olması halinde bunu devam ettirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)