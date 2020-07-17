“Can verircesine istifa ediyorum”

Mecitözü Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün kurucu başkanı, antrenör ve futbolcusu Özkan Yaşar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kulüp derneğinin üye kayıt defterinin kaybolması nedeniyle 1500 lira para cezasına çarptırıldıklarını ve savcılığa sevk edildiklerini kaydeden Özkan Başar, konuyla ilgili uzun bir açıklama yaptı. Yaşar’ın açıklamaları şöyle:

BAZI TABULARI YIKAMIYORUZ

“Ne yazık ki, ne kadar fedakâr olsak, ne kadar cefakâr olsak da ve bir memleket sevdalısı olarak, en iyi bildiğimiz iş olan spor konusunda hizmet için var gücümüz ile çalışsak da bazen bazı gerçekleri, egoları ve tabuları yıkamıyormuşuz.

Spor Kulübü Derneğimizin özellikle Mecitözü gibi kozmopolit bir yer olan çok şirin memleketimizde kar amacı gütmeden, işyerimiz ve bir kaç ileri gelen esnaf desteği ile ayakta duran, gidiş geliş konusunda belediyemizin desteği ile devam eden bir spor kulübü derneğinin denetlenmesinden dolayı ceza alması hem yalnızlığımızın, hem de memlekette bu tür işlerin, fedakârlıkların idari amirlerimiz tarafından görmezden gelinmesi, emeklerin hiçe sayılması, onur ve gururumuzu kırmıştır.

VERİLEN CEZA VE SAVCILIĞA SEVK EDİLMEMİZ BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ

Şahsi işlerimin olması, sağlık problemlerinden ve üye kayıt defterimizin yöneticimiz tarafından kayıp olmasından ve yenisini çıkarmamız için girişimde bulunmuş ve ek süre istememize rağmen kulübümüz tarafına ceza kesilip savcılığa sevk edilmesi bizi derinden üzmüştür.

Bu spor kulübü için cebimden harcadığım miktarları söylemek istemiyorum fakat kesilen 1500 TL gibi bir ceza bizim 15 çocuğumuzun ayakkabısı veya 15 futbol topumuz demektir. Sadece bu şehrin çocuklarına da sporcularına sahip çıkın!

2 SENEDE 1.KÜME’YE ÇIKTIK

Profesyonel spor yaşantısı olabilecek, spor akademisi tahsili yaşayabilecek çocuklarımıza destek ve örnek olmaya çalıştık. 2 sene içerisinde 2.Amatör Küme’de şampiyonluk yaşayıp 1.Amatör Küme’ye yükseldik. Uzun yıllar profesyonel futbol oynamış 4-5 kaliteli adam gibi adam sporcuları kulübümüzün formasını giydirmekle onur ve gurur duyduk ve ligi 3.sırada tamamladık.

Scout ekiplerimiz birlikte Hitit Üniversitesi Spor Akademisi’nde okuyan yetenekli gençler ile Mecitözü’ndeki gençleri hatta yurtdışından eğitim için gelen, Mısır’dan, Tahran’dan Çorum’umuza gelen futbolcuları harmanlayıp sosyal bir portföy çizmeye çalıştık.

ÇORUM FK’YA VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE OYUNCU GÖNDERDİK

Şahsi çabalarımız ile 5 adet projektör ile sahamızı ışıklandırmaya çalıştık.

Amacımız her daim alt yapı oldu. Mevcutta lisanslı 60’a yakın altyapı sporcumuz bulunmaktadır. U13 takımızdan iki sporcumuzu Çorum Futbol Kulübü’ne transfer ettik. Alt kelimesi bilinmezken bizler U12, U13, U14 futbol turnuvalarında başarılar elde ettik.

Şehrimizde bu zamana kadar altyapı kelimesi az telaffuz edilirken, biz Mecitözü ilçe Stadyumumuzda Merzifon’dan, Çorum’dan takımları misafir ederek altyapı hazırlık müsabakaları gerçekleştirdik. 2 tane sporcumuzu Çorum karması ile Antalya’ya milli takımlar seçmelerine gönderdik.

SESİMİZİ DUYURDUM AMA…

Sayın Spor Bakanımıza iletmek üzere danışmanına içerisinde Gençlik Merkezi, kapalı yüzme havuzu, ışıklandırma ve yeni soyunma odaları dahil olan spor proje dosyasını elden sunduk. 3 gün sonra kulübümüze telefon aracılığıyla olumlu dönüş oldu.

Bunu amirlerimize dile getirdik sonuç; İskilip soyunma odalarını görüp gıpta etmekle yetindik.

CAN VERİRCESİNE ZORLANARAK İSTİFA EDİYORUM

Bir laf vardır “Şeriatın kestiği parmak acımaz” cezamıza boyun eğeriz elbet. Fakat kar amacı gütmeyen bir hayır kurumu niteliğinde spor faaliyeti gösteren spor kulübü derneğine kesilen ceza kalbimi ve şahsı şevkimi derinden kırmıştır.

Amacımız sadece spor oldu. Farklı bir ideolojide olmadık. Her kesime eşit olduk. Kimsenin de adamı olmadık. 4 senedir hummalı bir şekilde yürüttüğümüz, antrenörlüğünü, futbolculuğunu, kaptanlığını, malzemeciliğini, şoförlüğünü yaptığım, çok büyük uğraşlarla kurmuş olduğum Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığından can verircesine zorlanarak istifa ediyorum.

BÜYÜKLERİMİZ İLK FIRSATTATOKADI İNDİRDİ

Memleketimizden veya dışarıdan talip olan oluşuma, bebek misali emek harcayıp büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz kulübümüzü karşılıksız devretmeye hazırız.

Çocuklarımız ve gençlerimiz sokaklarda ve kötü alışkanlıklardan uzak, sosyal penceresi sadece cep telefonu, bilgisayar olan ortamlardan yeter ki uzak olsun.

Memleketimizde, memleketimiz için var gücümüzle uğraşırken, ayağımız takılıp düştüğümüzde elimizden tutup kaldıracak büyüklerimizin yerine ilk fırsatta tokadı hunharca, acımasız vuran büyüklerimizin olduğunu görmek derinden üzüntü verici olmuştur.

HERKES HAKKINI HELAL ETSİN

Daimi dileğim ve şahsi isteğim, bu işi götürebilecek yönetim ve arkadaşların toplanıp kulübü devralıp toplu bir şekilde devam edebilmesidir. Elimizden geldiğince şirketimiz ve şahsım adına yine destek olmaya devam edeceğiz. Yönetici arkadaşlar ve taraftarlarımızdan özür dileyerek, herkes haklarını helal etsin diyorum.

Vazgeçmek lügatımda yoktur. Fakat yokluğumuz varlığımızdan daha fayda verecekse, her daim nefsani duygu düşünceleri kenara bırakmasını bilirim. Herkes haklarını helal etsin. Özellikle Mecitözü Gençlerbirliği evlatları.”

(Spor Servisi)