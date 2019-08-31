Buzlar eridi, Başkanlar kucaklaştı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan arasındaki bir süredir devam eden gerginlik iki tarafın bir araya gelmesiyle son buldu.

Önceki gün başkanlık koltuğuna yeniden oturan Fatih Özcan, beraberinde Yeni Çorumspor Kulübü ve Derneği Başkanı Hamit Işık’la birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Aşgın, Özcan ve Işık’ı gayet sıcak bir şekilde karşılarken, Fatih Özcan, Çorumspor’a verdiği desteklerden dolayı Aşgın’a teşekkür ederken, gerilim sürecinde yaşananlardan dolayı özür diledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise geçmişi unut yeni bir sayfa açtıklarını, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Çorumspor’a desteklerinin devam edeceğini söyledi.

DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Ziyarette ilk olarak Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan konuştu. Özcan, “Sayın Başkan, bildiğiniz üzere Çorumspor’da 40-45 gündür bir kriz yaşandı. Öncelikle şahsınıza karşı önyargı içerisinde olmadığımı bilmenizi isterim.

Vali Bey ve sizin önderliğinizde güzel bir toplantı gerçekleştirildi. Buna siz vesile oldunuz. Sizin çağrınız üzerine bu toplantı gerçekleşti. Bu toplantı sonunda 1967’den beri olduğu gibi yine Çorum Belediyesi’nin tek başına çıktığını gördük. Çorumspor adına o gün söylemiş olduğunuz cümlelerden ötürü ve vermiş olduğunuz destekten dolayı şükranlarımızı sunmak adına bugün buraya geldik.

SİZDEN ÖZÜR DİLEMEYE GELDİK

Geçmiş dönemde şahsıma ya da dünya görüşüme istinaden sesimi yükseltmiyorum. Tamamen Çorumspor’un haklarını savunmak ve dile getirebilmek adına sesimi yükselttim.

Biz, sizden hem makam hem de yaş olarak küçüğüz. Siz bir zeytin dalı uzattınız, biz de aldık başımızın üzerine koyduk. Sizden özür dilemeye geldik. Bundan sonra Fatih Özcan ve Çorumspor olarak emrinizde olduğumuzu bilmenizi isteriz.

TEK DERDİMİZ ÇORUMSPOR

Bizim davamız Çorumspor, başka hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir siyasi davamız yok. Hiçbir beklentim yok. Bugün 3.Lig bataklığından çıktık. Bu sezon Samsun gibi büyük kulüplerle maç yapacağız. Bu maçlarda da Çorum’u temsil edeceğiz.

Çorumspor’a verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMALIYIZ

Fatih Özcan’dan sonra Belediye Başkanı Aşgın konuştu. Geçmişi unutup yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini kaydeden Aşgın, Çorumspor’un başarısı için el ele vermeleri gerektiğini kaydetti. Aşgın, “Nazik olan ziyaretinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Biz bir kere kardeşiz. Kardeşler arasında bazen ufak sürtüşmeler olabilir. Çok güzel bir başlangıç yapmamız gerektiğine ben de inanıyorum. Çorumspor bizim Saat Kulesi gibi bir değerimiz. Bu nedenle bütün renkleri ile Çorumspor’un Çorum’a mal olmasını istiyorum.

GEÇMİŞİ UNUTALIM

Bundan sonra geçmişe bakarak kesinlikle ilerleyemeyiz. Geçmiş geçmişte kalmalı. Varsa benim hakkım size helal olsun. Sizin de varsa siz de bana helal edin. Benim zaten yeryüzünde Allah’ın bir kulu ile husumeti olmayan bir adamım. Bundan sonra Çorumspor’un geleceğini konuşmamız lazım. Nasıl başarı elde ederiz, nasıl bir üst lige çıkabiliriz artık bunları konuşmamız lazım. Çorumspor’un sonuna kadar arkasındayız. Dün de arkasındaydık. Bugün de arkasında olacağız.

ORTAK PAYDAMIZ ÇORUM

Daha önceki olan şeyleri basın yolu ile değil de. Benim telefonum 24 saat açık. Size de açık. Herkese açık. O sarf ettiğiniz sözlere ben çok takılmadım. Başta söylediğim gibi biz kardeşiz. Ortak paydamız da Çorum. Çorumspor gibi bir değere katkı verecek herkes de benim kardeşimdir. Kardeşler arasında ufak tefek şeyler olabilir.

HERKES DESTEK OLMALI

Adana’ya giderken CHP’li ve MHP’li meclis üyeleri ile aynı otobüste yolculuk ettim. Benim gayem Çorumspor sevgisini herkese yayalım. Fırıncı da Çorumspor benim desin. İhtiyar bir amcamız da Çorumspor benim desin. Sadece Belediye üzerinden bu değeri tartışmak Çorumspor’a zarar verir. Yasal zemin çerçevesinde ben her türlü desteği vermeye hazırım. Tesisler ve otobüs ile ilgili bütün şeyleri yasal bir zemine oturtacağız. Bunun devamında Çorumspor da Belediye’nin sağladığı bütün imkânları gönül rahatlığı ile kullanacaktır.

SPONSORLUK PARASINI ÇORUM’UN GENELİNE YAYMAK İSTEDİK

Tıkandığımız nokta sponsorluktu. Ben arzu ettim ki, Belediyemizin maddi imkânları belli. Hiçbir şey eskisi gibi değil. 1.5 milyon artı KDV anlaşmalı bir sponsorluk sözleşmesi vardı. Göreve gelmemin ardında ödemelerimizi de gerçekleştirdik. Benim amacım böyle bir paraya ihtiyaç varsa bunu şehre yayalım. Herkes sahiplensin Çorumspor’u. Çünkü bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu nedenle Çorumspor’a sadece Belediye değil, oda başkanları olsun, STK’lar olsun, Valimiz olsun, milletvekilleri olsun. Herkes bu takıma sahip çıkmalı.

Pazar günü sezonun ilk maçını oynayacağız. Bu maç öncesi de heyecan lazım motive olmak lazım.

İnsanlar daha önceki senelerde olduğu gibi kol kola, omuz omuza Çorumspor’un maçlarında şarkılar söyleyecek ise ve bizim ağzımızdan çıkacak bir söze bakıyor ise biz seve seve bu sözü söylemeye hazırız. Rabbim zaten bunun için bize bu koltuğu nasip etti.

ÇOK ZORLANACAĞIZ

Geçen yıl hangi koşullarda verilmiş ise sponsorluk desteğini, bu yıl da biz aynı koşullarda sponsor olacağız. Ama şunu bilmenizi isterim ki, Belediyemizin maddi durumu belli. Bunu öderken çok zorlanacağız. Büyük bir fedakârlık yaptığımızın ben de farkındayım. Belediye olarak profesyonel bir takıma destek vermemiz mümkün değil. Şirketimiz üzerinden Çorumspor’a gereken desteği vermeye hazırız.

YÖNETİM HERKESİ KUCAKLAMALI

Bunun dışında verilmesi gereken destekleri de yasal zemine oturtarak vereceğiz. Çorumspor’un bu süreçten sonra kurumsallaşması gerekiyor. Bunun için de yönetim olarak da herkesi kucaklayacak isimlerin de olması gerekiyor.

Biz Çorum olarak her zaman üst ligi hedefleriz. Çorum, adının olduğu her alanda zirveyi kovalar. Başka bir ihtimal yoktur. Bu doğrultuda, Çorumspor da hep bir üst lige oynamalı.

Bizim sportif anlamda başarı odaklı çalışmamız gerekiyor. Bunun içinde istediğim tek şey samimiyet, tevazu ve gayret. Çorumspor için her şeyin hayırlısı olsun” şeklinde konuştu. Hüseyin AŞKIN