Büyükekşi, Gül ve Yalçın ile

Çorum FK’nın ismi Çorum Belediyespor iken kulüp başkanlığını yapan ve takımı 3.Lig’e çıkartan Zeki Gül, Oğuzhan Yalçın’ı, dünkü genel kurulda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen, dostu Mehmet Büyükekşi ile tanıştırdı. Çorum Belediyespor başkanı olduğu dönemde, 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği’nin kurucuları arasında yer alan Zeki Gül, seçimden bir gün önce, Mehmet Büyükekşi’nin 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetimi ile yaptığı toplantıya da davet edildi. Gül, beraberinde Oğuzhan Yalçın’la toplantıya katılırken, Yalçın’ı federasyon yöneticileri ve Kulüpler Birliği yönetimi ile tanıştırdı. Gül, TFF Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları ile de görüşerek, Çorum FK’ya yardımcı olmalarını istedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın, önümüzdeki günlerde yapılacak olan genel kurulda, 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetiminde yer alması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

