Büşra Demir İsveç’te iki gümüş madalya aldı

Çorum’un masa tenisi milli sporcularından Büşra Demir ve Uğurcan Dursun, İsveç’in Hamstald kentinde düzenlenen “U17 Eurotalents Development, Avrupa Yetenekleri Gelişim Kampı’na katıldı. Kamp sonrasında düzenlenen turnuvada da Türkiye’yi temsil eden sporculardan Büşra Demir, iki ikincilik kazandı.

Gelişim kampından sonra düzenlenen Halmstad Masters Sweden Tour Turnuvası’nda milli formayı giyen Spor İhtisas Kulübü masa tenisçisi Büşra Demir, U14 ve U16 kategorilerinde finale yükselirken, iki kategoride de ikinci olup iki gümüş madalya kazandı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisçisi Uğurcan Dursun da birçok kategoride yarı finale yükselmesine rağmen madalyaya ulaşamadan elendi.

(Hüseyin AŞKIN)

