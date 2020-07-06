Burak Çamlıbel geri dönüyor
Çorum Futbol Kulübü’nün bu sezonun devre arasında 3.Lig takımlarından Ağrı 1970 Spor’a kiraladığı genç golcü Burak Çamlıbel’in takıma geri döneceği öğrenildi.
Spor 06.07.2020, 20:46
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Ağrıspor formasıyla Kozanspor, Büyükçekmece Tepecikspor ve Ofspor’a karşı olmak üzere üç maça çıkan Burak Çamlıbel’in sözleşmesi 17 Mart’ta Ağrı ekibi tarafından feshedildi. Memleketi Çorum’a dönen Burak’ın, Çorum Futbol Kulübü ile sezon başı hazırlıklarına katılacağı belirtildi.
20 yaşındaki golcü futbolcu Burak Çamlıbel’in Çorum Futbol Kulübü ile 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Spor Servisi)
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