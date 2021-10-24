Bülent Hoca unutulmadı
Spor 24.10.2021, 17:32
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14 Ekim’de covid-19 tedavisi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 49 yaşında hayatını kaybeden Çorum FK’nın yardımcı antrenörü Bülent Üstüner, saygıyla anıldı.
Çorum FK’lı futbolcular, Bülent Üstüner’in fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Mekanın Cennet olsun” yazan beyaz tişörtlerle sahada yer alırken, maraton tribününde ise yine Bülent Üstüner’in fotoğrafının yer aldığı “Mekanın Cennet olsun Güzel İnsan” yazılı pankart açıldı.
(Hüseyin AŞKIN)
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